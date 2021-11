Al "Grande Fratello Vip 6", Katia Ricciarelli sbotta e litiga con Alex Belli

Al " Grande Fratello Vip 6 " la serata è tutta dedicata alla musica e alle canzoni. In Casa viene diffuso anche un brano de "La Bohème", cantato proprio da Katia Ricciarelli. Non tutti, però, sembrano essere interessati. Tra questi anche Alex Belli, che viene sgridato come uno scolaretto indisciplinato dal soprano per non aver prestato attenzione: "Sono delusa! Ci vuole rispetto per la musica!".

Durante la diffusione del brano, Alex Belli era in giardino insieme ad altri a scherzare. Pizzicato dalla Ricciarelli l'attore ha subito chiarito che non stava ridendo de "La Bohème", ma per alcune battute che i suoi compagni facevano in quel momento. Katia però è inflessibile e ribadisce che per lei il baccano fatto da Alex e gli altri in giardino è una mancanza di rispetto nei suoi confronti: "Ci sono rimasta male! Eravate lì a ridere e scherzare!".

Un vero affronto per la Ricciarelli, che ha intenzione di chiedere al "Grande Fratello Vip" di non mettere più alcun brano di musica lirica interpretato da lei: "Alle persone ignoranti non voglio dare le perle! Per una volta che c’è un brano serio ascoltatelo! Dura tre minuti!".

"Stavamo ascoltando un momento diverso di musica e sarebbe stato bello ascoltarlo senza riderci sopra. È ora che non mettano nulla di mio perché non è degno di questo posto!” ribadisce, ancora molto nervosa per l’accaduto.

Dal canto suo l'attore abbandona il confronto, che a suo dire è futile: "Non ti devi arrabbiare per queste cose. Non voglio litigare con te per una cosa del genere... mi dissocio da questa discussione".

