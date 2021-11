"Grande Fratello Vip 6", Alex Belli duro con la moglie Delia Duran: "Certe cose non le accetto"

Nella Casa del " Grande Fratello Vip 6 " Alex Belli confessa a Davide Silvestri e Manila Nazzaro di essere molto infastidito dall'atteggiamento della moglie nei confronti di Soleil Sorge . L'attore critica il comportamento di Delia Duran e vorrebbe un chiarimento: "Lei sa che quella roba lì a me non piace, mi dà profondamente fastidio".

Le parole di Delia Duran pesano come macigni: "Soleil gatta morta? Più viva che morta. Si tratta di una gatta che sa come aggredire le persone. Ha una doppia faccia. Non l’ho vista così solo con Alex, ma anche con altri. Direi che sa bene come rigirare le frittate. Lei doveva fermarsi, invece è andata oltre con mio marito".

Ma Alex Belli non ci sta e attacca: "Non è che per forza dobbiamo essere d’accordo su tutto, questa roba qua non va bene". Davide Silvestri interviene e sottolinea che dovrebbe trovare il modo di dire alla moglie che sta sbagliando. E l'attore chiede di poterla incontrare per un chiarimento.

