"Grande Fratello Vip 6", la lite tra Aldo e Alex spacca in due il gruppo della Casa

Nella Casa del " Grande Fratello Vip 6 " non è solo saltata l'amicizia tra Alex Belli e Aldo Montano , ma sulla scia della violenta discussione tra i due rischiano di saltare anche gli equilibri all'interno del gruppo. Ormai non si parla d'altro e i concorrenti dicono la loro schierandosi chi con l'uno chi con l'altro. Intanto, durante una chiacchierata con Davide Silvestri, Belli si dice contento di aver fatto uscire "Aldo Montano per quello che è".

Davide è preoccupato di essere stato lui, con la complicità dell'affiatato gruppo a cui si sente più legato, ad aver innescato la discussione tra loro e di conseguenza la spaccatura all'interno della Casa. Belli invece è convinto che l'ostilità di Aldo nei suoi confronti fosse già latente e che fosse solo questione di tempo perché venisse a galla.

A conferma che ormai questa è diventata una situazione da "di quà o di là", Alex chiede il supporto dei compagni. "Io ho le spalle abbastanza coperte per affrontare questa cosa qui, però voi mi dovete stare dietro - dice a Silvestri -. Anche semplicemente al livello energetico". Davide pur assicurando di non volersi allontanare da lui in momenti di divertimento, precisa di non voler entrare in discussioni che non lo riguardano. Ma Belli rincara: "Io non ho paura di espormi, non ho paura di giocare e ho molto meno da perdere - afferma -. Dall'altra parta c'è una persona che io stimo e io non scenderò negli attacchi meschini. Lui ha paura di questo gioco, ha paura del suo status".

Per Silvestri però il problema è che la situazione è andata oltre il gioco. "A me è dispiaciuto vedere una roba del genere" e sottolinea di essere intervenuto perché si stavano oltrepassando i limiti. Ma Alex lo tranquillizza: "Finalmente è arrivato Aldo Montano. Lascia che le persone vengano fuori per quello che sono".

