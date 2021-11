"Grande Fratello Vip 6", duro scontro tra Alex Belli e Aldo Montano

“Mi dispiace, però non puoi prendertela così. Se te la prendi così, vuol dire che hai la coda di paglia", attacca Alex con molta freddezza. Aldo però non si lascia scivolare niente e replica: "Non faccio recite, sei un doppiogiochista".

Gli animi si accendono sempre di più: "A me non sta bene, hai provocato te", tuona Montano che non ha più voglia di sopportare e tacere e gli dà uno schiaffone sul braccio e lo strattona. "Non accetto attacchi così - prosegue Aldo - piuttosto che sfogarti in confessionale potevi farlo direttamente con me. Non vai in confessionale a fare la suora, a inginocchiarti, grande, grosso e c......e. Non me le fai vedere in confessionale le cose. L’amicizia, i moschettieri che hai montato era una farsa...".

Una situazione che non piace neanche a Belli, che sottolinea che questa incomprensione è stata provocata da Gianmaria che vuole metterli contro.

Su questo Montano è d'accordo: "E' inutile che ascolti quel c...o di ragazzino lì, che vuole metterci uno contro l’altro". "Tu mi hai attaccato stamattina dandomi un ceffone", risponde Belli. Alla fine i due vengono separati.