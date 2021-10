"Grande Fratello Vip 6", è caos per i capelli di Francesca: domenica di urla tra Jo e Soleil

Una volta visto il risultato ottenuto da Jo Soleil non ha mancato di rimarcare gli errori commessi. Un atteggiamento che ha particolarmente infastidito Jo. Secondo la showgirl, Soleil avrebbe dovuto evitare commenti di quel tipo, soprattutto in un momento di panico generale in cui Francesca era in preda a una crisi di pianto.

La domenica mattina invece di passare in maniera serena diventa invece il momento dello scontro. "Eravamo già impanicate, era una questione di educazione - sbotta Jo Squillo contro la compagna -. Non era il momento di dire 'Hai sbagliato', lei stava male". Soleil serafica ribatte sottolineando come Jo non sia esente da colpe nella situazione. "Ci sta sbagliare e ci sta anche prendersi le proprie responsabilità". Dopodiché si alza e se ne va affermando di non aver voglia di discutere.

Un atteggiamento che fa andare su tutte le furie Jo, che accusa Soleil di fare sempre così: sottrarsi al confronto per poi parlare dietro le spalle. Soleil è convinta che i danni ai capelli di Francesca siano frutto degli errori di Jo, che non riesce ad assumersi la responsabilità di aver commesso degli errori che forse, se avessero seguito i suoi consigli, sarebbero stati evitati. E in tutto questo Francesca è ancora alle prese con i capelli rovinati... riuscirà a sistemarli?