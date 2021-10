"Grande Fratello Vip", la coppia Gianmaria-Sophie divide la Casa

Jo Squillo in giardino fa notare all'imprenditore che la 19enne ha avuto molto coraggio, ammettendo davanti a tutti di provare attrazione per lui. Per questo gli consiglia: "Ascoltala e basta. Il tuo modo piacione di fare, alle donne non piace più". Per Giucas ora lui deve tirare fuori tutto il suo interesse per lei, in modo tale da convincere la ragazza della sincerità dei suoi sentimenti. Vi piacete tanto, però devi essere tu a calcare la mano".

C'è però chi pensa che Sophie abbia fatto bene ad allontanarsi da lui. "Tu gli piaci tantissimo, è cotto. Ma se pensi che fuori da qui non potrebbe stare al tuo fianco, allora iniziate un altro tipo di rapporto per stare sereni". Soleil e Sophie si sono nominate a vicenda, ma ora sono d'accordo sulla strategia di Gianmaria. Ho appena realizzato che è la carta della pena che sta giocando", esclama Soleil. Anche Alex, da esterno, conferma: "Voi siete vittime di uno che lavora sul pietismo".



Ti potrebbe interessare: