"Grande Fratello Vip 6", Ainett eliminata: deve abbandonare la Casa

KATIA RICCIARELLI E ALBERTO SORDI - "Mi ha mandato 100 rose rosse, abbiamo avuto un flirt, era un uomo affascinante,mi faceva ridere tantissimo, lui è sempre stato molto schivo e contro gli impegni duraturi, era romantico e focoso, ci sapeva fare con le donne", aveva raccontato Katia Ricciarelli agli inquilini. Alfonso Signorini la stuzzica: "Perché focoso?". "Era un melomane, voleva sempre cantare e io ero una bella ragazza - replica la Ricciarelli - Avevo cominciato con José Carreras ma il fascino di Sordi era impossibile da resistere...". Le due opinioniste Sonia e Adriana la sostengono.

IL CONFRONTO TRA SOLEIL E RAFFAELLA FICO - "Ti chiedo un po' di umanità, si può essere più o meno amici o ignorarsi, ma ci sono affermazioni di pessimo gusto che feriscono la dignità, prima di essere una concorrente del reality sono una donna e una madre, mi hai ferita. Non voglio polemizzare ma chiarire. Bisogna saper contare e guardare le persone negli occhi e trattenersi per non fare del male", attacca la Fico che annuncia una querela. Soleil viene prima freezzata e poi "scongelata". "Vedo tantissima ipocrisia, ha sempre avuto tante parole cattive per me, ho sbagliato ad essere sarcastica e ironica, ma lei aveva una rabbia che non capisco, siamo tutti più sereni nella Casa da quando sei andata via. Il tuo pensiero è questo, buon per te...". Dopo Solei e Raffaella in studio le due opinioniste dibattono sul termine "bitch" usato dall'influencer per apostrofare la showgirl napoletana. Sonia sostiene che sia un modo di dire, mentre Adriana la reputa una parola offensiva o comunque poco elegante...

AINETT E IL FIGLIO AUTISTICO - "Avere un figlio autistico è stata una notizia devastante - dice Ainett - il bambino aveva smesso di parlare, fino a due anni ha parlato. E' stato un campanello d'allarme. Ho dovuto lavorare molto su me stessa, mi sono appoggiata sulla fede e mi sono risollevata. Christopher è un bambino speciale, è fondamentale aggredire il tempo". Interviene la Bruganelli: "Spesso si tende a non voler vedere, l'unica cosa che mi sento di dire è che vorrei tendere la mano alle persone che come me non sono riuscite a vedere la disabilità come un dono, sono felice per te ma credo che sia giusto rispettare le persone come me". "E' molto dura", ammette Ainett, che è stata anche madre dei suoi fratelli e sorelle. Nella Casa, a sorpresa, arrivano il fratello Ernesto e sua sorella Ynelle: "E' sempre solare e sorridente, siamo orgogliosi di lei".

IL FLIRT TRA GIANMARIA E SOPHIE - "Cerco la semplicità ed è fondamentale il dialogo, con Gianmaria ci parliamo dalle 20 in poi, la carezza sulla coscia non mi basta, io vorrei altro", attacca Sophie riferendosi a Gianmaria. "Manca la naturalezza - replica l'imprenditore - mi sento sempre osservato". "Figlio mio sei nella Casa del Grande Fratello", gli fa notare Alfonso Signorini. Nessuno degli inquilini crede al flirt. Soleil affonda: "Mi guarda con gli occhi a cuoricino, tra loro non ci sono le basi, c'è più complicità tra me e Manila...loro stanno giocando". Sophie dà ragione ai compagni: "Anche se non sei il mio tipo c'è una attrazione, sono aperta a una conoscenza ma lui non la cerca".

LE NOMINATION - Ainett deve salvare una donna che non andrà al televoto e fa il nome delle principesse. Poi toccherà agli uomini fare uno alla volta il nome di una donna a catena e in ordine alfabetico. Aldo salva Manila, Alex salva Soleil, Davide invece Katia, Gianmaria invece Sophie, Giucas salva Francesca, Manuel salva Jo e Nicola invece Miriana. Rimane Carmen, che finisce in nomination. Manuel, Manila e Aldo sono immuni. Adriana salva Davide e Sonia invece Giucas. Partono le nomination: Aldo nomina Soleil, Manila invece Sophie, Davide nomina Sophie, Manuel nomina Miriana, Giucas nomina Gianmaria. Arriva il gioco delle carte: Katia nomina Francesca, Soleil invece Sophie, Carmen fa il nome di Nicola, le principesse nominano Gianmaria, Miriana nomina Francesca, Sophie nomina Soleil, Alex fa il nome di Gianmaria, Jo nomina Gianmaria, Francesca nomina Gianmaria, Nicola vota Francesca e Gianmaria invece Soleil.

LA FIGLIOCCIA DI JO SQUILLO - Jo Squillo racconta della morte dei genitori, entrambi a distanza di un mese dopo 60 anni di matrimonio. E si commuove. Jo racconta di non sentirsi all'altezza perché non è madre. Ma le sorprese però non sono finite. In giardino ad attenderla c'è la figlioccia Michelle. E sono emozioni e sorrisi. £Sei una mamma meravigliosa, sei la mamma del mondo e volevo urlartelo. Sai cosa penso di te, sai che sai andare oltre alle barriere del sangue - dice la ragazza - Tu qui devi mantenere la tua identità" e la invita a mostrarsi per come è: solidale e forte.