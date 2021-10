"Grande Fratello Vip", Alex si confida con Sophie: "Con Soleil molta complicità"

Al "Grande Fratello Vip" la complicità tra Alex Belli e Soleil si fa ogni giorno più forte. L'attore, che in passato ha spesso difeso la ragazza dagli attacchi, ha parlato del loro rapporto in giardino con Sophie. "A me piace tantissimo come compagna di viaggio e come amica. Mi piace la sua ironia, ma assolutamente no come ipotetica donna da avere al mio fianco", specifica.