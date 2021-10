Al "Gf Vip" tutti labbra contro labbra: Alex e Soleil ci prendono gusto!

Si inizia subito con due Kiss Freeze consecutivi, per far capire il funzionamento del gioco. Le coppie dovranno rimanere labbra contro labbra fino alla fine del Freeze. "Per rendere il gioco più complicato, alcuni vipponi mangeranno dell’aglio e della cipolla!", aggiunge scherzando Solel.

La musica fa da sottofondo a diversi tipi di baci: casti, giocosi, amichevoli o decisamente roventi. Come quello tra Francesca Cipriani e il fidanzato Alessandro, che dopo settimane di lontananza stanno recuperando il tempo perduto e non trattengono la passione sul divanetto. Un bel modo per unire ancora di più il gruppo e e chissà che qualcuno non approfitti dell'occasione per farsi avanti e dare qualche bacio in cui sperava da tempo...

