"Grande Fratello Vip", Sophie "scarica" Gianmaria: "La tua è solo attrazione fisica, manca il dialogo"

Nella Casa del "Grande Fratello Vip" per Sophie è tempo di chiarimenti. Intenta a prepararsi per la notte in zona beauty, l'influencer espone a Gianmaria una mancanza che sta riscontrando e che blocca il loro rapporto. “La mia non è la cosa giusta e la tua è sbagliata ma non ho mai creato un rapporto con zero parole ma tanti abbracci, mi sembra una cosa anche forzata se non comunichiamo per dieci ore ma poi ti avvicini mi guardi e mi tocchi la coscia. Io stasera andrò a dormire dicendo quanto mi sono divertita oggi con Giammy? Questo non c’è. Finché non c’è questo in me non cresce nulla. In me l’attrazione mentale non cresce resta una cosa fisica, tu ne sei consapevole, e fine”.