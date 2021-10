"Grande Fratello Vip", per Miriana e Nicola baci, carezze e... lacrime

Nella Casa del "Grande Fratello Vip" le nuove coppie si delineano sempre più. Subito dopo cena alcune delle concorrenti, sui divani della Casa, ne approfittano per degustare il Brownie fatto da Sophie e scambiare due chiacchiere su vari argomenti. Nella Nave dell’Amore, Manuel intrattiene alcuni dei suoi compagni: Giucas, Davide, Carmen e Katia, invece, fanno una partita a biliardo. All’appello mancano solo due di loro: Miriana e Nicola. I due ne approfittano infatti per passare un po’ di tempo in intimità in una delle stanze della Casa, lontani dagli occhi di tutti, ma non da quelli del Grande Fratello.

Tra le varie effusioni, com’è loro solito fare, i concorrenti si nascondono sotto le coperte per evitare ulteriori situazioni di imbarazzo e lasciarsi andare un po’ di più. Nicola, che ad oggi sembra molto più sereno, non nasconde la felicità di poter passare dei momenti con Miriana che, d’altra parte, non sembra respingere troppo il ragazzo come nei giorni precedenti. Sarà stato merito della mamma di Nicola e delle rassicurazioni che ha portato ai due? Questo non si sa, ma una cosa è certa: entrambi sono più sereni.

Dopo tenere effusioni, tra abbracci, carezze e risate, in un momento di distrazione tra i due sembra esserci stato un bacio e, questa volta, a volto scoperto. Non finisce qui. Tra i VIP c'è ancora da scontare una scommessa. Prima di cena, infatti, nel corso di una partita a biliardo, Miriana e Nicola hanno fatto una scommessa. Nel caso in cui avesse vinto lei, lui le avrebbe dovuto fare un massaggio, viceversa, se avesse vinto lui, lei avrebbe dovuto dargli un bacio. La scommessa è stata vinta da Nicola che, impaziente, aspetta di riscattare il suo premio. "Tanto non scappi finché non paghi la scommessa" dice il VIP sorridendo e aggiunge: "Farai questo sforzo?". Miriana, imbarazzata, confessa di aver sbagliato i pronostici ma, com'è giusto che sia, manterrà la parola.

Quando già molti vip sono andati a dormire Miriana viene attratta dalle note del pianoforte che Manuel sta suonando. La showgirl decide di stendersi in prossimità della vasca idromassaggio per godersi questo momento di relax e, attraverso la musica, si lascia andare. Tra i mille pensieri, paure e perplessità, scoppia in lacrime. A notarla è Alex che, stringendole la mano, cerca di consolarla. L’attore le consiglia di lasciarsi andare, di abbattere tutte le barriere e la corazza che ha creato per proteggersi in quanto, in questo contesto, non è necessaria.

“È veramente un atto di liberazione” spiega Miriana, giustificando la sua reazione. Anche Alex, però, decide di mostrare le sue fragilità pensando alla sua vita e al suo desiderio più grande e cerca di trattenere, seppur con fatica, le lacrime.

In questo momento così delicato, i due VIP capiscono di essere molto simili e fragili ma, nonostante ciò, sanno di poter andare avanti, contando l’uno sull’altra.

Nemmeno durante la notte Nicola sembra volersi staccare da lei. Così. mentre lei dorme nel su letto, lui trova una posizione alternativa per starle accanto.