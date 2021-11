"Grande Fratello Vip 6": è scontro tra Alex e Aldo, in nomination Gianmaria, Soleil, Jo e Nicola

In prima serata su Canale 5 quindicesimo appuntamento con " Grande Fratello Vip 6 ", il reality condotto da Alfonso Signorini , con Adriana Volpe e Sonia Bruganelli nel ruolo di opinioniste. Incursione nella casa da parte di Iva Zanicchi, Duro scontro tra Alex Belli e Aldo Montano, che mette a dura prova la loro amicizia. Sophie Codegoni incontra il padre mentre in nomination vanno Soleil, Gianmaria e Nicola.

Si parte dalla festa di Halloween che si è svolta nella Casa la scorsa notte. Zombie, vampiri, sangue e... qualche bacio proibito. Quello per esempio scoccato tra Alex Belli e Soleil. Un bacio che la moglie di Alex non ha preso per nulla bene. Ma prima Alex deve confrontarsi con Gianmaria. Entrambi vengono convocati in Mistery Room. Tra accuse reciproche di essere falsi o quaquaraquà, il rapporto è andato logorandosi giorno dopo giorno. Il faccia a faccia in Mistery non sembra portare a un chiarimento ma anzi a rendere ancora più distanti le posizioni tra i due. Alex è convinto che Gianmaria "sia un fake", Gianmaria di contro accusa Alex "di fare l'attore di continuo". Ma contro Gianmaria si scagliano anche altri, come Sophie, che lo definisce un "fasullo", che dentro la casa "sta facendo una caricatura di se stesso".

LO SCHERZO A GIUCAS - Ospite della puntata è Iva Zanicchi. E' proprio lei a fare uno scherzo a Giucas Casella, fingendo di essere la padrone di un cane interessato ad accoppiarsi con la cagnetta di Casella, Nina. Lui a un certo punto indispettito interrompe la (finta) telefonata. Poi Iva si svela e per Giucas è grande entusiasmo.

L'ATTACCO DI ALEX AD ALDO - Nella serata di Halloween Belli non se l'è presa solo con Gianmaria, ma anche con Aldo Montano, in teoria suo amico. In confessionale Alex lo ha invitato a "uscire allo scoperto", ad "abbandonare l'aplomb da campione olimpico". Aldo guarda la clip e rimane stupito. La butta sul ridere dicendo che alla festa "girava troppo vino", ma si vede che non ci è rimasto bene. Belli prova a spiegarsi dicendo che secondo lui "vuole sempre mettere a posto qualcosa", quasi a voler evitare conflitti. Soleil rincara dicendo che spesso Aldo tende a non esporsi. Viene fuori poi che l'attacco da Belli è partito dopo che gli è stato detto che Aldo lo ha definito "falso e ipocrita", cosa poi verificata, in un confronto, non vero. La discussione di stasera però ha lasciato il segno è Montano è rabbuiato come non mai. Si prevedono scintille...

UNA CIPRIANI DIVERSA - Francesca viene chiamata in Mistery dove per prima cosa le viene mostrata una foto di lei bimba. La Cipriani si commuove raccontando della separazione dei suoi genitori, avvenuta quando lei aveva 7 anni. Le viene poi mostrato un videomessaggio di suo papà, che non vede da tempo anche a causa del Covid. Poi Francesca racconta i tanti episodi di bullismo vissuti a scuola quando era adolescente.

LE PASSIONI DI KATIA - La Ricciarelli viene chiamata in confessionale dove si riprende il discorso sui suoi amori passati, in particolare quello con Alberto Sordi. Alfonso poi la mette in collegamento con Iva Zanicchi, che avrebbe avuto anche lei una storia con il grande attore romano. Le due dive si scambiano ricordi e impressioni.

LO SCONTRO FICO-BRUGANELLI - Si torna in studio dove si discute dell'uscita di Raffaella dalla casa, con il saluto di Soleil "Bye bitch". La Bruganelli ha difeso Soleil sostenendo che quello non era un insulto ma una frase che si usa sui social e in altri contesti in maniera ironica. Raffaella non la pensa allo stesso modo e addirittura vorrebbe fare causa a Soleil.

ALDO E ALEX FACCIA A FACCIA - Durante un blocco pubblicitario Montano e Belli hanno modo di parlare ma non di chiarirsi. Montano è ferito e furibondo per l'atteggiamento di Alex, che invece di andare da lui a chiedere un chiarimento è andato a sfogarsi in confessionale anche con modi particolarmente teatrali. Belli prova a smorzare invitando l'amico (o ex...) a riderci su, ma Aldo sembra tutto tranne che convinto...

ALEX E SOLEIL, VICINANZA PERICOLOSA... - Viene mandata in un onda una clip che raccoglie tutti i momenti in cui Alex e Soleil si sono scambiati effusioni al limite del "lecito"... abbracci, carezze, giochi sotto le coperte, fino ad arrivare al bacio di Halloween. I due vengono chiamati in confessionale per commentare la cose. Parlano di una bella intesa, Alex dice che c'è una chimica pazzesca tra di loro e aggiunge anche che se può vivere un rapporto di questo tipo è perché sta con una donna splendida a cui lui ha detto di voler vivere fino in fondo l'avventura del Gf. Chissà cosa ne penserà Delia, la moglie di Alex...

LA REAZIONE DI DELIA - E a proposito di Delia viene mostrato un post Instagram fatto in mattina. Un post in cui si dice "delusa e ferita" e aggiunge che il comportamento del marito "negli ultimi giorni" la sta "facendo vacillare". Alex cerca di tranquillizzarla, dicendole che non c'è altro.

IL VERDETTO DEL TELEVOTO - Carmen, Francesca e Gianmaria vengono invitati ad alzarsi per ascoltare il verdetto del televoto. Il preferito dal pubblico deciderà la sorte degli altri due. E il vip più votato è stato Carmen Russo. Lei deve decidere chi condannare e sceglie Gianmaria mentre Francesca viene salvata.

SOPHIE E IL RAPPORTO CON PAPA' - La Codegoni viene chiama in Mistery. Si parla del suo rapporto con il padre, non risolto fino in fondo. Pur essendo molto legati Sophie ammette di non averlo fatto sentire come fondamentale troppe volte e di non avergli mai detto di considerarlo un punto di riferimento. E per questo vuole chiedergli scusa. Le viene fatto ascoltare un messaggio audio del padre e si commuove. Ma le sorprese non sono finite. Sophie va in giardino e, freezata, incontra il padre.

LE NOMINATION - Si parte con la proclamazione degli immuni, che sono ben sei: Giucas, Manila, Aldo, Manuel, Katia e Alex. A questi si aggiunge quello scelto da Sonia e Adriana, che è Francesca. Tutti i nominabili vengono poi chiamati in Superled, compreso Gianmaria, già in nomination. Si comincia da Jo che vota Soleil, Nicola invece fa il nome di Davide. Anche Sophie vota Soleil che si prende la nomination anche delle Princess. Davide invece vota Sophie. Soleil ricambia il voto ricevuto da Jo, mentre Miriana sceglie Sophie. Chiude Gianmaria che nomina Jo.

LE PIRAMIDALI - La prima è Manila che va in confessionale e nomina Nicola. Katia pesca invece un nero e vota anche lei Nicola in modo palese. Aldo, anche lei in modo palese, fa il nome di Soleil. Alex invece va in confessionale e nomina Jo. Francesca pesca il rosso e nomina Nicola. Anche Carmen pesca il rosso e dal confessionale fa il nome di Soleil. Prima di ascoltare le ultime due nomination Alfonso invita Soleil a chiedere scusa a Gianmaria per un'espressione usata in settimana veramente brutta. Si chiude con le nomination: Manuel va in confessionale e nomina Miriana, così come Giucas. Sono quindi al televoto: Gianmaria, Soleil, Jo e Nicola.