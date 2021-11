"Grande Fratello Vip 6", Nicola sotto accusa per le parole a Miriana

Nicola è furibondo con Miriana e non fa nulla per nasconderlo. E nonostante un timido accenno di pentimento per certi toni usati, conferma di essersi sentito preso in giro. Sfogandosi con Giucas in veranda il ragazzo dice di non sentirsi in colpa per quanto accaduto. A suo parere Miriana si è sempre arrampicata sugli specchi, inventandosi scuse. "Lei lo sapeva fin da prima… ha sempre tergiversato" sottolinea spiegando che invece lui è sempre stato chiaro su i suoi sentimenti.

Il battibecco e la frase pronunciata durante le nomination sono stati il culmine di una serata di tensione, iniziata con l'affermazione di Miriana che ha detto di considerare chiuso il loro rapporto dopo quanto accaduto nei giorni precedenti la puntata, e con l'indifferenza e la rabbia di Nicola nei suoi confronti, unico a non andare ad abbracciarla quando lei è uscita in lacrime dopo il videomessaggio del figlio.

Prova anche a giustificare la sua frase, sostenendo di essere stato frainteso o al massimo di essersi espresso male. "Mi dispiace per averle detto quelle cose - spiega a Giucas - la mia frase era intesa come: io ti ho sempre trattato bene". Una giustificazione che non sembra far troppo presa sugli altri compagni. Manuel, Aldo e Lulù lo rimproverano per quanto detto. "Sei buono e sensibile - gli dice la Selassiè - e una frase del genere da te non può uscire". Ma lui comunque tira dritto ribadendo di essersi sentito ferito dalla mancanza di chiarezza di Miriana.