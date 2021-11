"Grande Fratello Vip", Miriana rompe con Nicola | Lui: "Non me lo merito"

C'è aria di rotture sentimentali nella Casa del "Grande Fratello Vip". Dopo un confronto con Miriana sul futuro della loro "relazione" e l'invito che quest'ultima gli ha rivolto a distaccarsi da lei, Nicola è molto frustrato. Clarissa e Giucas , notando il malumore del loro compagno di stanza, ascoltano il suo sfogo: "Sono deluso, non me lo merito", spiega il vip, che, stanco della situazione, spera che sia lei a dargli delle spiegazioni dopo essersi schiarita una volta per tutte le idee. Sicuro su ciò che realmente vuole in questo momento, il giovane, nonostante il forte interesse provato nei confronti di Miriana, non ha più voglia di proseguire questa storia.

“Io sono coerente con quello che dico e faccio, lei no”, spiega Nicola, stanco della continua indecisione di Miriana che prosegue da un mese e mezzo a questa parte: “Fa un passo e poi ne fa due indietro” commenta, traducendo il suo comportamento con semplici parole: disinteresse o confusione. Annoiato di dover essere sempre lui quello che la rincorre, in questo momento il Vip è palesemente stanco di dover stare dietro ad una persona che, a prescindere dal contesto, non è mai riuscita a prendere una vera e propria posizione per quanto riguarda il loro rapporto. “Io già ho perso tempo negli anni e ora devo mettermi a perdere tempo sul nulla?” con queste parole Nicola spiega che, dopo il suo turbolento passato, oggi vuole godersi la vita con estrema tranquillità, tutto il contrario di ciò che sta accadendo in questo momento con Miriana.

Giucas, in sua difesa, dice di non riuscire a comprendere il comportamento di Miriana che, d’improvviso, ha messo dei freni dopo essersi lasciata un po’ andare nelle ultime settimane. Nicola spiega di aver rispettato con piacere i suoi tempi perché, essendo una persona molto ottimista, sperava potesse nascere qualcosa in più, infatti afferma: “Io ci credevo”. Il vip, inoltre, confessa di essere in difficoltà in questo momento poiché, se la situazione non dovesse cambiare, non riuscirebbe ad essere sereno nella Casa e preferirebbe uscire dal gioco.

Anche Clarissa ammette di aver parlato con la VIP che, dispiaciuta sull’accaduto, ha raccontato con amarezza del distacco notato da parte di Nicola. A tal proposito, la principessa invita il concorrente a lasciar perdere ed evitare di avere un altro confronto con lei per non peggiorare la situazione.

Il confronto tra Nicola e Miriana

La showgirl, nonostante si sia lasciata un po’ andare nel corso di queste ultime settimane, ha ancora dei timori per ciò che potrebbe accadere con Nicola all’esterno della Casa. La domanda “Miriana, se Nicola dovesse uscire venerdì, lui farebbe bene ad aspettarti?” l’ha portata a riflettere ancora una volta e, per tale motivo, ha pensato bene di parlare con lui.

Miriana spiega di aver visto un distacco da parte sua nel corso di questi ultimi due giorni e, riflettendo, ha incrementato le sue perplessità. “Io non cambio rotta” confessa Nicola, ribadendo ancora una volta la voglia di poter costruire qualcosa in più con lei.

“Io mi sono presa la responsabilità di tutto. Se non mi sento di darti un bacio, non me la sento” spiega Miriana giustificando alcuni suoi comportamenti che possono mostrare disinteresse nei suoi confronti. D’altro canto, Nicola interpreta tali parole proprio come una mancanza di interesse: “Contano i fatti” conclude il VIP che, a quanto pare, inizia a capire che viaggiano su due linee diverse.

Miriana spiega di voler avere una conoscenza privata, lontana dai riflettori e dalle telecamere. Nonostante Nicola non trovi esagerato lo scambio di qualche bacio sotto le coperte, la showgirl pare non riesca a tollerare nemmeno questo in quanto ritenuto esagerato. “Ti fai troppi problemi che non esistono” conclude il VIP.

Sebbene Nicola sia deluso da quanto ascoltato, rimane fermo sulle sue idee; al contrario, Miriana, è sempre più incerta e sente la necessità di distaccarsi.



“Se ti vengo a parlare, l’attrazione c’è, ma non mi va di gestirla qui”. Con queste parole la showgirl cerca di far capire che, sebbene ci sia attrazione fisica e interesse, in questo contesto sente la necessità di prendere una distanza soprattutto fisica da lui per evitare i giudizi degli altri.

Nicola, pur avendo accettato fin dall’inizio queste condizioni per poterle stare accanto, spera che questa distanza possa essere comunque un tassello da aggiungere alla loro conoscenza che spera possa evolversi e diventare altro all’esterno. Con un no secco, la showgirl non accetta che tutto questo debba iniziare all’interno della Casa, ma è sempre più convinta di voler cessare questa relazione. “Abbiamo due punti di vista diversi per vedere le cose” aggiunge Nicola che non pretende che si vada oltre sotto gli occhi del Grande Fratello.

“Non mi devi aspettare” dice Miriana che invita il VIP a distaccarsi da lei nel momento in cui capisce di non riuscire ad accettare queste condizioni e, soprattutto, le sue indecisioni. A questo punto i dubbi iniziano a sorgere anche a Nicola che, fino ad ora, era convinto di poter costruire qualcosa in più con lei; il VIP, per questo motivo, la invita ad essere sincera e a dire la verità.

“Prendo le distanze fisiche per ora, poi vedremo fuori” conclude Miriana, la quale spiega di voler essere rispettosa nei suoi confronti e, per questa ragione, preferisce allontanarsi per essere onesta.