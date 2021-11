"Grande Fratello Vip 6", Nicola furibondo con Miriana: entrambi in nomination con Gianmaria

Diciassettesimo appuntamento con " Grande Fratello Vip 6 ", il reality show di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini con Adriana Volpe e Sonia Bruganelli nel ruolo di opinioniste. Manila Nazzaro ha ricevuto la visita di Lorenzo Amoruso che ha fatto la quarantena per poterla abbracciare. Tregua tra Alex Belli e Aldo Montano e duro scontro tra Nicola e Miriana e una frase pronunciata dal ragazzo scatena forti reazioni. In nomination vanno lo stesso Nicola, Gianmaria e Miriana.

LE RELAZIONI PERICOLOSE DI ALEX E SOLEIL - Si parte con le immagini di Alex Belli che, al termine della scorsa puntata, voleva abbandonare la Casa. Poi si apre il collegamento, con gli auguri a Miriana per il suo compleanno e il faccia a faccia con Alex, che viene mandato in superled mentre Soleil rimane in salone e tutti gli altri vanno in camera da letto. In una clip vengono mostrati gli avvenimenti degli ultimi giorni, con il cambio di posizione di Alex: dal desiderio di voler abbandonare la casa per non deludere Delia, al volere rimanere e non arretrare di un passo nel rapporto con Soleil. "Delia deve accettarmi per quello che sono" dice in un confessionale.

Tornati in diretta Belli riconferma la sua posizione. Anche il voler continuare a dormire con Soleil. Spiega che andare via dalla camera sarebbe come un'ammissione di colpa. Signorini sottolinea alcune situazioni al limite e Alex risponde che sono scherzi che fa a tutti. La Bruganelli prende la parola e sottolinea come ancora più di certi atteggiamenti sono alcune frasi pronunciate a essere gravi. Dire che "non riesce a stare lontano da Soleil" o "andare a letto con lei è la cosa più bella dentro la casa".

Ma Alex non è l'unico protagonista di questa vicenda. C'è anche Soleil, che si è sentita accusare pesantemente da Delia e anche da qualche compagna della Casa. Lei ha deciso di fare un passo indietro, in maniera più netta di quanto ha fatto Belli. E poi c'è Delia, che intervenendo a "Pomeriggio cinque" ha rincarato le sue accuse a Soleil.

L'AMORE A PRIMA VISTA DI GIUCAS - Casella viene convocato in Mistery dove gli viene mostrata la foto della sua Nina. Per lui è una grande gioia, la definisce il suo grande amore, un amore a prima vista e che dura da 8 anni. Poi Alfonso gli dice di andare in passerella. Lui corre convinto che Nina lo stia attendendo ma fuori trova solo la ciotola dei croccantini. Giucas è disperato ma poi Nina arriva di corsa e le feste per Casella sono commoventi. Arriva anche Giuseppe, il collaboratore di Giucas, che ha portato Nina a Roma.

LO SCONTRO TRA MIRIANA E SOLEIL - Negli ultimi giorni Miriana ha avuto una serie di battibecchi pesanti con Soleil. La Trevisan l'ha criticata, dicendo apertamente che secondo lei ha ragione la moglie di Alex a lamentarsi. Di contro la Sorge, in questo appoggiata anche da Katia Ricciarelli, ha criticato Miriana per il suo modo di trattare Nicola. A Miriana viene anche contestato il suo atteggiamento nei confronti di Nicola che, dopo essere finito in nomination, avrebbe avuto bisogno di maggiore vicinanza. Lei di contro lo accusa di essersi raffredato molto nel momento in cui lei ha chiesto un distacco fisico. Per questo giudica "la loro storia" finita.

MANUEL E LULU' - Sotto la lente di ingrandimento finisce ora il rapporto tra Bortuzzo e la Selassiè. Un rapporto a dir poco altalenante che adesso sta attraversando una fase di buona. Anche in questi giorni però il ragazzo ha dato spesso segni di insofferenza all'eccessiva vicinanza di Lulù. Viene poi mostrato un video in cui la ragazza, cercando delle sigarette tra le cose di Manuel, lo definisce "motherfucker". Un'espressione che Lulù sdrammatizza ma che non è piaciuta alla mamma di Bortuzzo, che gli manda una lettera in cui esprime i suoi dubbi sulla ragazza.

UNA SORPRESA PER MANILA - Manila viene convocata in superled. Lì le viene mostrata la sua nuova casa, per la quale Lorenzo sta seguendo i lavori di ristrutturazione. Lei è commossa per le parole di Lorenzo, che commentando queste immagini le dice di non vedere l'ora di riempire di vita con lei questa casa e, perché no?, magari anche "di una nuova vita".

IL COMPLEANNO DI MIRIANA - Vengono mostrate le immagini della festa per i 49 anni della Trevisan. Poi Miriana viene invitata ad andare in Mistery dove trova gli auguri più graditi: quelli del suo "piccolo Buddha", suo figlio Nicola. Uscita dalla sala, ancora visibilmente commossa, viene abbracciata da tutti tranne che da Nicola il quale, punzecchiato da Signorini risponde che lui "le cose le fa se gli va di farle".

IL CHIARIMENTO TRA ALEX E ALDO - Dopo nuovi scontri e accuse, nei giorni scorsi tra Belli e Montano è arrivato un chiarimento e un abbraccio. Aldo ammette che per lui dimenticare è difficile ma non per questo non c'è la possibilità di ricominciare.

L'ABBRACCIO DI LORENZO - Mentre il gruppo sta commentando l'andamento della serata scatta il freeze. Nessuno ha idea di cosa stia per accadare, tanto meno Manila che si vede arrivare il suo Lorenzo. Amoruso per poterla abbracciare si è fatto la quarantena. Le fa una bellissima dichiarazione d'amore e a più di uno scendono le lacrime.

IL PRIMO VERDETTO DEL PUBBLICO - I vipponi al televoto si alzano. Viene letto il nome del preferito del pubblico che, oltre che a salvarsi questa sera sarà anche immune. E il preferito del pubblico è Soleil. Gianmaria invece va al televoto.

GLI IMMUNI DELLA SETTIMANA - Sono immuni Aldo, le Princess, Manuel, Katia e Manila. A questi nomi si aggiunge quello di Alex scelto da Sonia Bruganelli.

UNA CAREZZA PER SOLEIL - Dopo una settimana difficile anche per Soleil è il momento di una sorpresa piacevole. Convocata in Mistery può ascoltare il messaggio inviatole dalla mamma che la invita ad andare avanti senza preoccuparsi delle critiche e a fare "specchio riflesso" di fronte alle cattiverie.

LE NOMINATION - Tutti i nominabili vengono convocati in superled per le nomination palesi. Inizia Gianmaria che nomina Davide, mentre Carmen fa il nome di Nicola, così come Davide. Anche Sophie nomina Nicola e lo stesso fa Giucas. E' una sorta di plebiscito per Pisu, che viene votato anche da Francesca. Nicola di contro vota Miriana perché dice di sentirsi preso in giro da lei. Una nomination peraltro ricambiata dalla Trevisan. Ormai tra i due la situazione è davvero ai ferri corti. Al punto che lui le rivolge una frase bruttissima: "Meriti uomini che ti trattano male". Signorini lo riprende subito e lo invita con fermezza a chiedere scusa immediatamente.

Adesso si passa alle nomination segrete. Aldo è il primo ad andare in confessionale che nomina Davide. Seguono le Princess che fanno il nome di Nicola. Alex, dopo essersi rivolto ancora una volta a sua moglie Delia e dopo un battibecco a distanza con Jo, che lo accusa di essere stato falso con lei, nomina Miriana, colpevole, a suo dire, di aver fatto soffrire Nicola. Tocca poi a Katia che fa il nome di Nicola. Soleil nomina invece Miriana. Chiudono le nomination Manuel che vota Carmen, Manila che si unisce al gruppo dei "contro Nicola".