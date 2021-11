"Grande Fratello Vip", Soleil Sorge e Manila Nazzaro ai ferri corti

Dopo quanto è successo a causa della chiazza di vino trovata in veranda nella Casa del "Grande Fratello Vip" è arrivato il momento di mettere in chiaro le cose. Soleil Sorge raggiunge Manila Nazzaro e, notando il suo atteggiamento, le dice di aver capito che a seguito di quanto accaduto ci è rimasta mal. Se l'ex Miss Italia ammette: "Ci sono rimasta male, non ero arrabbiata", delusa dall’ironia fatta sul suo voler tenere in ordine la casa, l’influencer dice di non essere stata lei a ironizzare sulla pulizia. In più, sulla difensiva afferma di essersi stancata di dover ricevere sempre rimproveri per qualsiasi cosa e che questo non accade mai nei confronti degli altri.

“In questa Casa, chi si prende le responsabilità sono proprio io" dice Soleil, sottolineando che in questo contesto, anche per cose poco importanti, sono rari coloro che riescono ad ammettere le proprie colpe. Dalla sua, Manila ribadisce il perché della sua delusione e le dice che non ha voluto parlarle e ha lasciato che le cose andassero così spigando alla coinquilina che avrebbe potuto ammettere le sue colpe prima di essere stata scoperta.

“È una Casa di falsi e di codardi" attacca l’influencer, lanciando una frecciatina anche a Miriana Trevisan, anch’essa presente alla discussione. Il confronto tra le due inizia a farsi sempre più accesa. Entrambe non si sentono pronte a venirsi incontro: da una parte Manila cerca di farle comprendere in tutti i modi le sue motivazioni, ma dall'altra Soleil non accetta che le vengano fatte queste critiche.

Dopo il confronto, l’ex Miss Italia ne parla sia con Miriana che con Alex Belli. "Lei non accetta che qualcuno ci resti male che non sia lei" dice Manila, spiegando di esserci rimasta male in quanto, reputandola un’amica, non si aspettava un gesto del genere da parte sua che la ridicolizzasse. Alex cerca di giustificare la reazione: "Ti vuole tanto bene e non ha riso di te", cercando di rassicurarla.

Manila non è riuscita a superare la mancanza di rispetto ricevuta da Soleil che, anziché risolvere la questione con un semplice abbraccio o con delle scuse, l’ha attaccata peggiorando la situazione. Presa da un grande dispiacere, scoppia in lacrime e spera che l'altra capisca chi ha accanto: una persona che le vuole realmente bene.

