"Grande Fratello Vip", battibecchi e scontri tra Katia, Miriana, Soleil

TRA MIRIANA E NICOLA C’E’ DISTACCO

Nicola Pisu non apprezza molto le scenate plateali e così, dopo la frenata di Mirian Trevisan, decide di prendere le distanze. Parlando con Soleil Sorge della situazione con Miriana confida di essere sempre stato lui a fare il primo passo. E’ convinto che lei non provi gli stessi sentimenti per lui e vuole starle lontano perché non vuole un’amica ma qualcosa di più: “Cercherò di parlarle il meno possibile”. Tra i due c’è forte attrazione, ma il distacco si fa evidente.

ANCHE SOLEIL PRENDE LE DISTANZE DA ALEX

Dopo la puntata in cui la moglie di Alex Belli ha fatto capire al marito di non essere contenta del rapporto che si è instaurato tra lui e Soleil, è la Sorge a prendere le distanze. “Tra di noi c’è veramente amicizia” dice con estrema convinzione l’influencer, intenzionata a voler evitare ulteriori fraintendimenti. Soleil, a fatica, preferisce allontanarsi da Belli piuttosto che perderlo all’interno della Casa in quanto rappresenta per lei un grande punto di riferimento.