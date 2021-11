"Grande Fratello Vip", segui la sedicesima puntata

Dopo quasi 3 mesi la convivenza si fa sempre più dura all'interno della Casa. Dopo i fatti e le tensioni della scorsa puntata, Aldo e Alex si sono evitati. Questo è uno dei temi principali della puntata, presentata da Alfonso Signorini in studio.





CONFRONTO INFUOCATO - I due vengono invitati in SuperLed per un confronto faccia a faccia. "Volevo chiedere scusa a tutti per il mio comportamento sopra le righe di martedì mattina" dice Montano che poi spiega: "Tutto è partito da una notte di ubriachezza di Alex e Gianmaria e poi il confessionale. Se fossi venuto direttamente da me la cosa non sarebbe successa". Alex cerca di spiegare: "Se vengo a sapere che il mio più caro amico qui dentro mi dice che sono il galoppino del Grande Fratello io ci resto male". Ma cosa ne pensano gli altri coinquilini? Manila pensa che Alex sia stato aizzato da Soleil. Katia commenta: “Conosco Aldo da 15 anni, così non l’avevo mai visto”. Sonia invece vuole sapere da Gianmaria se ha fatto scattare la miccia tra i due. Antinolfi è deciso: "Assolutamente no". Ma anche Sophie lo accusa: "Hai buttato la pietra e nascosto la mano".