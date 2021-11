"Grande Fratello Vip", Miriana delusa da Nicola: "Mi sono sentita tradita"

Al "Grande Fratello Vip" il chiarimento tra Miriana e Nicola sembrava aver messo fine alla loro relazione, ma il ragazzo è determinato a riconquistare la showgirl. Per prima cosa si è quindi scusato per i toni usati, che hanno ferito molto la Trevisan. "Mi sono sentita tradita. Non sei stato delicato. Non sono arrabbiata, ti perdono ma non voglio più ritrovarmi in una situazione di quel tipo", ha spiegato lei.

Miriana ha sempre detto chiaramente di non volersi lasciare andare dentro la Casa. La lite con Nicola le ha quindi fatto fare un ulteriore passo indietro: "Da adesso in poi non voglio più pensare a nient'altro che non sia il gioco. Preferisco viverla da amici, stare vicini, chiacchierare, cose così. Voglio questo".

A questo punto anche l'ipotesi di una frequentazione fuori dalla Casa, da parte della donna, viene messa in discussione dopo l'atteggiamento di Nicola: "Ti sei innervosito perché tu vuoi cose che io non voglio e non posso più darti. Quello che è successo mi ha colpito, devo rifletterci. Una reazione di quel genere non la voglio nella mia vita".



Avendo ascoltato lo sfogo di Miriana, il ragazzo tenta di trovare le parole giuste per chiedere perdono e convincerla a dargli un'altra possibilità. La showgirl, però, sembra decisa a prendere le distanze per capire se una persona come lui potrebbe starle a fianco oppure no.



