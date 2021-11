"Grande Fratello Vip", per Miriana prima le lacrime poi... una festa a sorpresa per il compleanno

Momenti di sconforto ma non solo per Miriana Trevisan nella Casa del "Grande Fratello Vip". Dopo le numerose critiche ricevute e a seguito del malumore di Nicola Pisu , la showgirl scoppia infatti a piangere e ad alcuni vip presenti spiega che, nonostante la sua chiarezza, a soffrire per i vari attacchi è proprio lei. Tutti cercano di consolarla ma, in vista della festa per il suo compleanno, non essendoci una situazione tranquilla nella Casa, Miriana propone di posticipare la serata perché vorrebbe che tutti partecipassero con entusiasmo. L’ex ragazza di "Non è la Rai" non sa però che allo scoccare della mezzanotte l'aspetta una sorpresa.



“Ti devi voler bene, c’è gente che ti vuole bene e devi festeggiare il tuo compleanno in tranquillità”, le dice Francesca Cipriani, cercando di tirarle su il morale. In vista del suo compleanno, appunto, le ragazze iniziano a pensare già all’outfit da indossare affinché tutto sia perfetto per una serata all’insegna dello svago e del divertimento. A prescindere da chi avrà il piacere di partecipare o meno alla festa, il suo compleanno non passerà affatto inosservato.

Non d’accordo con la proposta di Miriana che vuole posticipare il party, i vip le dicono che, a prescindere dalla situazione, dovrebbero festeggiarla così come merita. “Non rimandare a domani quello che puoi fare oggi” commenta Francesca.

Miriana spiega che Soleil Sorge, Katia Ricciarelli e Alex Belli, ma anche Nicola, sicuramente non saranno presenti per varie ragioni. A tal proposito, la showgirl racconta ai VIP del dibattito avuto nel corso della notte con Soleil e del battibecco di questa mattina con la cantante. Stanca di essere presa di mira e di sentirsi colpevole delle sofferenza arrecata a Nicola, scoppia in lacrime.

“Sei stata corretta e coerente” le dice Gianmaria Antinolfi che, in quel momento, non è l’unico a pensarla in questo modo. Secondo i VIP presenti, infatti, ognuno è libero di poter seguire le proprie emozioni e sensazioni, a prescindere dall’età e dalla circostanza e che, quanto fatto con Nicola, non è stato poi così grave come fanno pensare gli altri. Vedendo la situazione, Sophie Codegoni consiglia di non proseguire la loro conoscenza nemmeno all’esterno della Casa.

Allo scoccare della mezzanotte però tutto lo sconforto di Miriana viene dissipato da una bellissima sorpresa.

La showgirl, qualche minuto prima dell’ora X, viene chiamata in Confessionale e i suoi coinquilini approfittano della sua assenza per organizzarsi. Tutti insieme sistemano festoni e palloncini proprio all’uscita del Confessionale dove, tutti muniti di trombette e cappellini, aspettano che Miriana esca per sorprenderla con degli auguri del tutto inaspettati.

Alla sua uscita tutti le urlano un “Tanti auguri a te” e la showgirl, visibilmente sorpresa e commossa, viene immediatamente travolta dall’affetto di tutti i suoi compagni di avventura che, almeno per questa sera, mettono da parte gli asti personali e gli scontri per regalarle una festa all’insegna dell’allegria e della spensieratezza.

Parte la musica e, con essa, un allegro trenino che dà subito il via alle danze e ai festeggiamenti.

Buon compleanno Miriana!