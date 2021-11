Al "Grande Fratello Vip" festa di compleanno a sorpresa per Giucas Casella

Al " Grande Fratello Vip " per Giucas Casella è tempo di spegnere le candeline. In assenza del protagonista, chiamato in Confessionale pochi minuti prima di mezzanotte, i compagni ne approfittano per decorare la Casa con festoni e decorazioni. Una bella sorpresa per l'illusionista, che pensava di non poter festeggiare il suo compleanno.

Non è finita qui per lui. Il Grande Fratello, insieme a tutti i VIP, ha deciso infatti di regalargli un cappotto con una dedica alle sue spalle: "Questo cappotto non sarà termico, ma ti scalderà il cuore". Visibilmente commosso, dopo averlo indossato, l’illusionista ringrazia tutti gli inquilini.

Non può esserci un compleanno senza torta. Ma quanti anni avrà Giucas? I Vip decidono quindi di mettere le candeline fino ad arrivare alla giusta età: 52 anni, come sottolinea sempre l'illusionista. Prima di spegnere le candeline. Il pensiero di Giucas va alla sua famiglia: al figlio James e a suo nipote Giacomo. "James, il mio cuore è sempre con te", dichiara commosso Casella senza nascondere il suo lato più tenero e fragile.

In questi due mesi non è mai arrivato un aereo per Giucas, così Alex e Davide pensano di fargli un altro regalo. Si "travestono" da aereo con uno striscione con scritto: "Hai ipnotizzato il nostro cuore". Dopo il brindisi si aprono le danze e i concorrenti si scatenano a ritmo di musica: un'altra occasione per fare festa.