Al "Grande Fratello Vip" una serata speciale sulla Nave dell'amore

Nella casa del " Grande Fratello Vip " per i vincitori del “GF Game Night” è giunto il momento di riscuotere il premio: una cena nella Nave dell'Amore. Aldo Montano e Miriana Trevisan leggono nel salone le direttive: "VIPPONI, siete curiosi di sapere come festeggerete questo sabato sera? In serbo per voi un’esclusiva cena a base di pesce nella nave dell’amore… ma non sarà una festa per tutti… ".

In occasione del secondo mese all’interno della Casa e come premio per i VIP vincitori del "GF Game Night", il Grande Fratello ha deciso di fare un regalo ad alcuni concorrenti della Casa. I fortunati sono Aldo Montano, Carmen Russo, Lulù Selassiè, Manila Nazaro, Manuel Bortuzzo e Miriana Trevisan.

"Potete scegliere una tra Katia, Jessica e Sophie da portare con voi. Non è finita qui: gli altri VIPPONI che rimarranno in casa dovranno cucinare per voi… buona cena!", continua il comunicato. Il gruppo vincente decide di invitare a cena la regina della Casa, Katia.

La divisione ha turbato molto gli animi dei concorrenti che, a causa della sconfitta al “GF Game Night”, non hanno avuto la possibilità di passare una serata diversa. Francesca Cipriani fin da subito non esita ad esprimere il suo malcontento in quanto, essendo sabato, sperava di poter trascorrere l’intera serata con tutti i suoi compagni per festeggiare il secondo mese insieme. La showgirl però non è l’unica a lamentarsi; anche Gianmaria Adinolfi e Sophie Codegoni sono molto amareggiati.

