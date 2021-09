"Grande Fratello Vip", al via la sesta edizione: segui la prima puntata

Questa sera su Canale 5 prende il via la sesta edizione di "Grande Fratello Vip" : nuovi concorrenti sono pronti a varcare la Porta Rossa e a iniziare la loro avventura. Al timone del reality per la terza volta Alfonso Signorini . Al suo fianco, una coppia di opinioniste inedita e tutta al femminile formata da Adriana Volpe e Sonia Bruganelli .

"Abbiamo 22 persone con una storia straordinaria da raccontare. Non abbiamo una meta precisa, non sappiamo dove andremo a finire ma sapremo emozionarvi" promette Alfonso Signorini che, entrato in studio, saluta il pubblica a casa dando l'avvio a questa sesta edizione del GF Vip.

LA PRIMA VIPPONA - Sulla passerella arriva la prima vippona della serata: Katia Ricciarelli. "Non so se devo entrare o scappare", rivela subito. E la Casa si illumina sull'acuto del soprano e attrice.

TOCCA A BORTUZZO - Il secondo concorrente è Manuel Bortuzzo. "Entro perché credo di lasciare un segno. Magari non cambierò io il mondo, ma tutto questo credo sia un grande inizio" spiega prima di fare il suo ingresso attraverso la porta rossa. Il nuotatore raggiunge la Ricciarelli e, dopo i saluti, esplorano alcune zone dell'abitazione e attendono l’arrivo dei prossimi inquilini.

RITORNO NELLA CASA - Dopo 13 anni torna al reality Raffaella Fico, ma da vip. La modella si esibisce in un sexy balletto prima di entrare e incontrare gli altri due concorrenti.

DALLE OLIMPIADI - E' il momento di Aldo Montano che si presenta fuori dalla porta rossa. Ad attenderlo una sorpresa: alcuni giovanissimi schermidori per salutarlo. Quando Aldo entra nella casa va ad abbracciare Katia. I due nel 2006 hanno partecipato a La Fattoria. "Abbiamo anche dormito insieme", ricorda lei.