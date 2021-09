Grande Fratello Vip, Francesca Cipriani nella Casa senza filtri: "Non sono né strega né stratega"

Ormai manca poco: lunedì 13 settembre, in prima serata su Canale 5 , prende il via la sesta edizione di " Grande Fratello Vi p". Alla conduzione sempre Alfonso Signorini con Adriana Volpe e Sonia Bruganelli come opinioniste. Tra i concorrenti c'è una vecchia conoscenza dei reality, Francesca Cipriani . "Torno al Gf dopo aver debuttato lì quindici anni fa - dice a Tgcom24 -. Ora sono una donna ed entro per essere me stessa. Non sono né strega né stratega".

Esplosiva, sia nel carattere che nella fisicità, solare, allegra e imprevedibile. Francesca Cipriani negli ultimi è stata un elemento di forza di più di un reality e adesso si ripresenta dove per lei, nel 2006, tutto è cominciato... "Prima del primo Grande Fratello facevo la conduttrice per un tg locale regionale, il reality mi ha dato l'occasione di farmi conoscere in tutta Italia. Non finirò mai di ringraziarlo anche se il Grande Fratello ti fa da trampolino, ma poi devi essere tu a camminare con le tue gambe. L'altra volta sono entrata che ero una bambina, oggi sono una donna di 37 anni".

E tu una volta uscita dalla Casa cosa hai fatto?

Mi sono trasferita a Milano, sono andata a studiare recitazione e ho iniziato a fare provini su provini. Dopodiché sono arrivate le varie offerte di lavoro. Alla fine il Gf mi ha dato la possibilità di realizzare un sogno che avevo sin da bambina: lavorare nel mondo dello spettacolo.

Con quale spirito ti avvicni a questa nuova avventura?

Dopo aver fatto l'Isola dei famosi si è pronti a tutto. Certo, convivere chiusi nello stesso ambiente, con le luci sparate, la musica alta, può non essere facile. Ma intanto si può mangiare, e per me questa è la cosa più importante.

Hai già pensato a come ti comporterai con gli altri?

Io entro con grande tranquillità. Non sono un'arrivista, non mi piace sgomitare. Sono senza filtri, non fingo per blandire il pubblico che secondo me è sovrano, quello che decide va bene. Anche perché nei reality le strategie durano dalla sera alla mattina, alla fine vengono scoperte sempre. Io non sono né una strega né una stratega. Anche se so che ce ne sono tante in giro...

Tra i tuoi compagni conosci già qualcuno?

Sì, ovviamente c'è Giucas Casella che è un mio grande amico. All'Isola dei famosi abbiamo legato tantissimo, ci sentiamo spessissimo al telefono.

Entrare avendo già una persona amica può farti sentire più rilassata?

Mah, in realtà parliamo solo di Giucas. Degli altri non conosco nessuno, quindi alla fine la situazione non sarà molto diversa da 15 anni fa. Un conto è vedere qualcuno nei salotti televisivi, un altro conviverci 24 ore su 24. E' lì che esce la vera persona.

