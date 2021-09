Grande Fratello Vip, Raffaella Fico: "Voglio fare vedere a tutti chi sono davvero"

E' tutto pronto per l'apertura della casa del " Grande Fratello Vip 6 ", che prende il via stasera in prima serata su Canale 5. Tra i concorrenti di questa edizione del reality condotto da Alfonso Signorini c'è Raffaella Fico , che proprio al Grande Fratello, nel 2008, si è fatta notare per la prima volta. "All'epoca ero davvero troppo giovane - dice a Tgcom24 -, ora sono maturata. Voglio mostrare a tutti chi sono davvero".

Era il 2008, quando una Raffaella Fico appena ventenne entrava nella casa del GF8. Da quel momento sono arrivate la notorietà, qualche amore celebre, notizie che hanno fatto parlare il mondo del gossip, e una figlia, Pia, avuta dal calciatore Mario Balotelli. Insomma, di acqua sotto i ponti ne è passata parecchia... "Tredici anni dopo la prima volta sono molto emozionata - racconta -. L'idea di affrontare la passerella, la porta rossa... Però oggi affronto tutto in maniera molto diversa da allora. Sono diventata una donna, ho una grande voglia di rimettermi in gioco e di farmi conoscere per quello che sono veramente".

Cosa ricordi della prima volta?

Quando ho partecipato la prima volta ero molto acerba, quasi una bambina caratterialmente. Adesso è diverso. Il bello di Grande Fratello è che ti permette di andare oltre l'immagine che arriva alla gente con le copertine o le notizie di gossip, nella Casa ti mostri per la persona che sei.

Con quell'esperienza alle spalle cosa pensi affronterai in maniera diversa?

All'epoca, anche a causa della mia immaturità, feci molta fatica a inserirmi nel gruppo, tanto che venni nominata molte volte. Questa volta credo sarà tutto diverso.

Conosci già qualcuno dei tuoi nuovi compagni di avventura?

Non conosco nessuno, giusto con qualcuno ho avuto qualche contatto in ambito lavorativo in passato, ma situazioni che non ti permettono di conoscerti davvero. Quindi la sensazione è quella di un appuntamento al buio.

Rispetto alla prima volta c'è una grossa differenza nella tua vita, ed è tua figlia Pia. Cosa significa per te lasciarla?

E' davvero tosta. Fino a pochi giorni fa siamo vissuti praticamente in simbiosi. Anche se lei sta molto bene e in questo periodo starà con mio fratello, comunque sarà dura. E comunque io lascio anche un fidanzato e quindi il distacco sarà ancora più duro.

Lei cosa ti ha detto?

Lei è molto contenta. Le piace l'idea che vedrà mamma in televisione. Su quanto e quando potrà seguirmi sarà mio fratello a gestire la cosa ma sicuramente appena potrà correrà a guardarmi.

L'idea che lei, grazie alla diretta 24 ore su 24, possa vederti in qualsiasi momento credi ti possa condizionare nei comportamenti?

Non credo, anche perché io sono molto contenuta e pacata nelle mie reazioni, anche se mi dovesse capitare di discutere con qualcuno. Quindi non penso dovrò stare particolarmente attenta.

L'anno scorso l'edizione si è prolungata in maniera record. Se dovesse capitare anche quest'anno credi riusciresti a stare lontana dai tuoi affetti tanto a lungo?

Non lo so, sarebbe molto difficile ma, se dovesse capitare, valuterò sul momento.

