"Grande Fratello Vip", Alfonso Signorini riapre la Casa

Ufficio Stampa Mediaset

I riflettori stanno per riaccendersi. Da lunedì 13 settembre in prima serata su Canale 5 torna "Grande Fratello Vip" con due appuntamenti settimanali (il successivo sarà venerdì 17). Sta per iniziare il racconto di un nuovo viaggio nella Casa di Cinecittà, con 22 concorrenti pronti a varcare la Porta Rossa e a inaugurare la sesta edizione del reality show condotto, per la terza volta, da Alfonso Signorini. Al suo fianco le opinioniste Adriana Volpe e Sonia Bruganelli.