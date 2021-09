Tra le tante celebrità che animeranno il "Grande Fratello Vip", in onda dal 13 settembre su Canale 5, ci sarà anche il nuotatore Manuel Bortuzzo. Il 22enne è rimasto paralizzato a causa di una sparatoria e dentro la Casa porterà la sua esperienza, per condividere con gli inquilini e il pubblico la sua quotidianità. "La gente non sa come avvicinarsi alla disabilità. C'è un imbarazzo che noi percepiamo al volo", spiega a "Chi".

La sua candidatura al reality è nata come una provocazione. "Ne ho parlato a pranzo un giorno con mio padre e l'ho un po' buttata lì", racconta Manuel. Alfonso Signorini, che è stato al suo fianco per la presentazione della sua autobiografia "Rinascere", ha accettato la sfida.

"Entrare al Grande Fratello Vip potrebbe essere un modo per far capire cos'è davvero la disabilità. Cosa vuol dire alzarsi, vestirsi, fare le cose minime: un modo per rompere un muro ancora troppo alto", continua. "Nelle relazioni quotidiane le persone non sanno davvero come trattare con noi. Talvolta hanno difficoltà ad avvicinarci, a entrare in contatto con noi".

