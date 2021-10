Alfonso Signorini mostra subito una clip che ha come protagonista Manuel Bortuzzo che suona al pianoforte un brano di Ultimo, commuovendo tutti, in particolar modo Aldo Montano che scoppia in lacrime: "Io ho vissuto la vita facendomi uno scudo da campione, poi con la famiglia quella corazza l'ho messa da parte, ora guardo la vita da un altro punto di vista e Manuel l'altra sera, con quella musica e quelle parole, mi ha fatto crollare".

Quindi Signorini chiede a Manuel: “Hai ancora qualche sogno?”, domanda a cui il giovane risponde: “Vivere. Semplicemente vivere”.

Katia vs Jo

Signorini chiama nella Mistery Room le due donne, che nel corso della scorsa puntata si sono scontrate aspramente, per un faccia a faccia. Anche in questa occasione però Ricciarelli e Squillo non trovano pace. L'una rimprovera all'altra di non essere chiara e limpida. "Perché mi hai chiamato bugiarda?”, chiede la Squillo. La cantante replica: “Vorrei sapere a cosa ti riferivi quando hai detto che hai tante cose da dire ma stai zitta!

Jo replica: "Tutte queste cose qua non le dirò mai, io ho sempre parlato bene di te. Tu hai sempre un modo stizzito di parlare io sono calma”.

Dallo studio interviene la Volpe che invita la Squillo a metterci la faccia: “Io credo che sia arrivato il momento di dire le cose come stanno (…) . Ma Jo non abbocca: "Non sono venuta per appiccare dei fuochi o attaccare Katia (…) Io voglio relazioni leali e trasparenti tra donne, ma Katia non accetta il contraddittorio”. Anche la Bruganelli interviene per dire a Jo: "Tu sbagli il contesto (…) Sei dentro la casa del GF: quello che sei lo devi tirare fuori. Sembra che hai l’obiettivo di far vedere quanto sei brava. E’ tutto molto bello ma la vita là dentro è altro. Ti chiedono di dire quello che pensi, non è complicato”.

Il confronto non ha sortito nessun risultato se non che Katia ha deciso di non parlare più con Jo.

Il triangolo Gianmaria, Soleil e Sophie

Signorini chiama Gianmaria in Super Led, poi mostra quanto è successo durante la scorsa notte tra Antinolfi e la Codegoni. Quindi chiama le due "donzelle". Di Sophie Soleil dice: "In Sophie vedo una confusione costante, o sono fatti l'uno per l'altro o c'è dell'altro. Sophie ha puntato un pò tutti qui in casa e ora ha trovato Gianmaria che ha bisogno di una relazione... ".

Sophie replica: "In me è vero che c'è tanta confusione ma ci sono dei momenti in cui tolgo la razionalità e mi lascio andare all'attrazione che c'è, poi non me ne pento ma sento tante cose. Ho paura di ferire me ma anche lui..."

Gianmaria interviene: "Io non voglio stare in una guerra tra loro, se c'è confusione in Sophie mi prendo tutte le responsabilità...".

Signorini chiede a Gianmaria di scegliere tra le due utilizzando le carte delle nomination e lui sceglie Sophie: "Quando la guardo mi emoziono".

In casa però tutti li prendono in giro non credendo molto nella coppia. C'è chi li chiama gattini... e chi li chiama "comodini"... il chiacchiericcio è letteralmente alle stelle. "Hanno cambiato dieci volte idee, poi per carità possono fare ciò che vogliono. Sono due giovani”, dicono Davide e Alex.

Ma le emozioni non sono finite per Gianmaria, che davanti all'Occhio incontra il fratello Francesco, che gli consiglia di lasciarsi andare e di fregarsene di tutto e di tutti.





Francesca Cipriani e Alessandro

Il fidanzato di Francesca Cipriani, rimasto nella casa in questi giorni, dovrebbe uscire questa sera. Signorini mostra cosa hanno combinato durante la settimana.



Davide viene chiamato nella Mystery Room e racconta la sua vita, da attore 16enne a operaio metalmeccanico. Poi Signorini gli mostra un video del padre, figura molto importante per lui.

Patrizia Mirigliani incontra il figlio Nicola

Signorini mostra in un video la relazione, tra alti e bassi, tra Nicola e Miriana e il disappunto di Patrizia Mirigliani che sui social scrive: "Non farti prendere in giro...", una frase commentata da tutti come troppo invadente. Nicola è infuriato con la madre per quello che ha detto e Miriana decide quasi di staccarsi definitivamente da Nicola visto quando è successo, ma pensa che la mancanza di fiducia della madre di Nicola, espressa così pubblicamente, sia ingiusta e sbagliata. La donna ribadisce di essere sempre stata chiara e sincera con Nicola: lei non prova lo stesso sentimento di lui, anche se gli si è affezionata e si è spesso lasciata andare con lui. "Nicola mi piace, è un'anima bellissima, cerco di non fargli male. Ascolto i compagni che vogliono proteggerlo".

L'incontro con Patrizia Mirigliani

Finalmente Nicola incontra il figlio e gli chiarisce che il suo messaggio non era rivolto a Miriana ma a chiunque possa ferirlo. "Se io ho mandato quel messaggio che non aveva un destinatario perché era un gioco, l'ho fatto come uno sfogo di una madre, affinché non ci fosse nessuno che si potesse approfittare della tua bontà d'animo. Non era rivolto a nessuno in particolare, abbiamo sofferto per anni, siamo risorti, rinati, e la tua felicità deve dipendere da te stesso. Quando ho visto le critiche sull'acronimo mi sono chiesta con quale facilità si pensi che le mamme poi debbano essere messe da parte come se fossero usa e getta...".

Miriana raggiunge madre e figlio e chiarisce ancora una volta, guardando la Mirigliani negli occhi, di non amare Nicola ma di provare un forte attrazione per lui. A questo punto Patrizia consiglia a Nicola di fare le sue scelte ma ben ponderate, di valutare le priorità e di non rischiare di soffrire ancora, visto che i suoi sentimenti sono sempre molto forti e travolgenti e gli chiedo di essere solo un pelo più razionale, ma di non aver nulla in contrario su una ipotetica conoscenza tra il figlio e Miriana.

Sia la Volpe sia la Bruganelli capiscono la Mirigliani, madre preoccupata visto il passato turbolento del figlio, m insistono che lui abbia il diritto di vivere i propri sentimenti liberamente ed eventualmente di sbagliare.

Il verdetto del televoto

La vip più votata dal pubblico e quindi la preferita tra Soleil, Carmen e Ainett è Soleil. Lei adesso deve decidere chi "condanna" al televoto della prossima puntata e vota Carmen. La motivazione è che sicuramente al televoto vincerà mentre ad essere eliminata potrebbe essere Sophie Codegoni.

Alessandro lascia la Casa

Signorini chiede ad Alessandro di inginocchiarsi davanti a Francesca e di dirle tutte le cose che non le ha mai detto. Lui le giura amore eterno e le dice che è la donna più importante della sua vita. Poi è costretto ad abbandonare la Casa anche se la Cipriani è disperata. Prima di andarsene dice ai Vipponi: "Anche se non sono un VIP mi avete fatto sentire parte di questo gruppo".



Nomination

Per quanto riguarda le donne della Casa le immuni di questa puntata sono Sophie, Soleil, Miriana e Katia. Tutte le altre sono nominabili.

Sophie nomina Francesca. Anche le Selassiè la scelgono, con la motivazione che è troppo disperata per aver perso Alessandro e che quindi forse vuole uscire. Katia vota Jo. Carmen nomina Manila. Miriana sceglie Francesca. Ainett vota Jo. Francesca vota Jo. Manila nomina le Selassiè. Jo vota Francesca. Soleil vota le Selassiè.

Gli uomini votano con il sistema delle piramidi rovesciate, quindi alcuni in confessionale altri palese.

Giucas nomina Ainett. Aldo sceglie Jo. Alex vota Ainett. Manuel nomina Ainett. Gianmaria vota Francesca. Nicola nomina Ainett. Davide Ainett.

Al televoto vanno Carmen, Ainett e Francesca.