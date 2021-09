"Grande Fratello Vip 6", Tommaso è il primo eliminato

Nuovo appuntamento con il " Grande Fratello Vip 6 ". Il primo eliminato è Tommaso Eletti, che dopo un duro confronto con la ex Valentina saluta la Casa e gli inquilini. Intanto negli ultimi giorni ne sono successe delle belle e l'intesa tra la principessa Lulù e Manuel non è certo passata inosservata, così come l'accesa discussione tra gli ex Gianmaria e Soleil. A rischio questa settimana Nicola, Andrea, Gianmaria e Miriana.

Alfonso Sigorini si collega con i concorrenti e ha subito una brutta sorpresa: una busta nera che riguarda un segreto pesante che riguarda tre di loro.

Guerra tra donne - La solidarietà femminile è ormai un lontano ricordo e volano coltellate alla schiena tra le ragazze. Miriana e Jessica accusano Soleil di essere maleducata. "Jessica ha sempre da ridire su tutto, dopo un po' non ne posso più", si difende lei. "Miriana è tutta carina e poi dietro dice di tutto...". Nella discussione interviene anche Manila, che conferma la maleducazione dell'influencer.

Una donna in difesa di Amedeo - Gli atteggiamenti da latin lover di Goria hanno sollevato polemiche tra le donne. A difenderlo interviene la figlia Guenda per supportarlo, ma gli chiede anche di scusarsi con le donne che ha offeso: "Ho letto accuse gravissime e sono molto arrabbiata con chi usa termini forti, soprattutto su un tema del genere".

Valentina incontra l'ex Tommaso: "Ti devi vergognare!" - La donna entra nella Casa, ma non certo per una riappacificazione: "Ti devi vergognare, mi hai tradito davanti a tutta Italia. Nessuno sa come ti sei comportato fino a quando sei entrato qui dentro, con minacce e insulti per come mi vestivo. Mi hai dato della prostituta, per non dire altro".

Le grande sorelle pop - Sul divano dello studio si accomodano Rosella e Adriana, due arzille sorelle a cui non sfugge nulla. In collegamento Aldo Montano, che ha lasciato la Casa per l'incontro con Draghi e Mattarella.

La delusione di Davide - Gli inquilini hanno mandato al televoto Davide e lui non l'ha presa per niente bene. A deluderlo maggiormente è stato Andrea, che credeva suo amico. "Sta esagerando, l'offesa gratuita non l'accetto", risponde il modello.

Il primo bacio della Casa - Tra Manuel e Lulù è finalmente scattato il primo bacio nella notte. "E' difficile trovare persone così sensibili. Appena mi sveglio non vedo l'ora di vederlo, mi dà serenità", ammette Lulù. I vip hanno avuto la possibilità di leggere qualche messaggio social e ne sono uscite delle belle. Ainett ha infatti confessato che c'è qualcuno che le interessa: Sami.

Soleil e Gianmaria: guerra tra ex - In questa settimana se ne sono dette di tutti i colori. Le due versioni della storia sono diverse e dopo le accuse di stalking, Gianmaria con gli altri ha svelato retroscena, anche intimi, della loro relazione.

Alex Belli e la voglia di paternità - L'attore svela di avre provato in passato a diventare padre, ma le cose non andarono bene. Un trauma che mise fine al suo precedente matrimonio e che teme possa mettere in crisi anche il rapporto con Delia. Alex condivide con Manila questo dolore: anche lei ha dovuto affrontare la perdita di un figlio, cercato con il compagno Lorenzo.

Il segreto delle principesse - La busta nera è per le tre sorelle. Loro si sono presentate come laureate, ma la loro università ha preso le distanze e ha dichiarato che non si sono mai laureate presso il loro istituto. Le sostengono di averla conseguita online, sarà vero?

Preferiti e nominati - Questa settimana gli immuni sono Carmen, Jo, Alex, Raffaella, Manila, Manuel e le tre principesse. A questi si aggiungono Soleil e Katia, votate dalle opinioniste. I più nominati dal gruppo sono invece Nicola, Andrea, Gianmaria e Miriana: per loro è tempo di televoto.

