"Grande Fratello Vip", Jessica detta le regole della Casa... e scoppia la polemica

Al "Grande Fratello Vip" è tempo di dettare regole. Durante il pranzo, quando tutti sono seduti per gustare i piatti che proprio lei ha cucinato, è Jessica a prendere la parola e a fare un discorso ai suoi compagni, riepilogando una serie di regole necessarie per una buona convivenza. Non tutti però sembrano apprezzare e qualcuno non l'ascolta neppure.

Tra le altre cose, la principessa chiede ai vip di pulire il bagno o la vasca ogni volta che vengono utilizzati, di non lasciare cibo aperto in giro e di non bere direttamente dalle bottiglie per poi lasciarle in giro per casa.

Nonostante la Casa sia molto grande, condividere gli spazi con tutti non è un gioco da ragazzi e a pochi giorni dall’inizio sorgono i primi problemi. Tutti sembrano essere d’accordo con le richieste di Jessica e oltre a lei, anche altri approfittano del momento per fare delle richieste: Alex chiede ai fumatori di svuotare i portacenere, e Manila invece si lamenta delle tazze e dei bicchieri lasciati in giro. “Chi usa la tazza, la lava, l’asciuga e la mette a posto” dice l’ex Miss Italia, che continua: “Ho lavato per 3 volte almeno 20 tazze, va benissimo tutto ma siamo sempre gli stessi a fare le cose. Le cose si fanno subito, perché il lavandino serve vuoto”.

Soleil pur essendo d’accordo con le richieste delle sue coinquiline sembra contrariata dalla piega che sta prendendo la discussione: “Non stiamo a fare polemica però, stiamo mangiando!”

L’influencer, visibilmente infastidita, si alza e decide di andare a mangiare da sola in giardino, dove viene raggiunta poco dopo da Tommaso Eletti.

Anche Katia interviene nella discussione per chiedere ai compagni di rispettare gli orari di pranzo e cena, ma la gestione dei pasti appare molto problematica. C’è chi vuole svegliarsi prima e chi vorrebbe farlo con calma, e l’assenza di orologi in Casa di certo non aiuta. “L’organizzazione non è una cosa semplice” commenta Aldo, che sottolinea il fatto che preparare il pranzo per tante persone richieda molto tempo, motivo per cui spesso si finisce per mangiare molto tardi. Katia, però, non vuole sentire scuse e pretende di mangiare presto.

Soleil, che nel frattempo è tornata all’interno e ha lavato il suo piatto e il suo bicchiere, ci tiene ad esprimere la propria opinione a Jessica: “Sei un po’ troppo bacchettona su ogni cosa, devi sempre dire la tua a chiunque va in cucina. Un po’ più di calma” conclude la fashion blogger, che va via prima che la principessa possa ribattere.