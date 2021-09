"Grande Fratello Vip 6", Gianmaria in lacrime dopo la lite con Soleil

Non è stata una bella serata per Gianmaria al " Grande Fratello Vip 6 ". Soleil gli ha dato dello stalker, Adriana Volpe ha rincarato la dose dicendo che cerca donne famose per ottenere copertine e articoli di gossip, Alfonso Signorini lo ha bacchettato perché "ha rinfacciato" i regali fatti a Soleil. Così dopo la puntata l'imprenditore napoletano si è sfogato ed è crollato in lacrime.

Durante la puntata Soleil Sorge ha confessato di essersi "sentita oppressa" da Antinolfi durante la loro frequentazione, ma Gianmaria non ci sta e prima ha minacciato il ritiro dal reality: "Non la voglio più vedere davanti ai miei occhi". E poi ha annunciato provvedimenti legali: "Si prenderà la responsabilità di quello che ha detto. Questa è diffamazione, sono parole di una gravità assoluta".

Soleil però si difende: "Ho detto che era al limite dello stalking. Non ho detto che era uno stalker. So di cosa parlo, le cose che hai fatto sono al limite, Gianmaria. Ringrazia Dio che non mi sono mossa in nessun modo. Adesso fai silenzio e non parlare più di me".

Così Antinolfi va in camera e piange leggendo una lettera che gli ha scritto la sua attuale compagna...

