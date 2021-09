"Grande Fratello Vip 6": è sfida tra Tommaso e Davide per la prima eliminazione

Terzo appuntamento con la sesta edizione di " Grande Fratello Vip ", il reality show di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini . Serata di emozioni con i racconti di Aldo Montano e Katia Ricciarelli. Scintilli tra Soleil e Gianmaria mentre Amedeo si infuria per le accuse di essere stato invadente con Ainett. In nomination Tommaso e Davide.

Giusto il tempo di un breve riassunto di quanto accaduto nella settimana e di uno scambio di battute con le opinioniste Adriana Volpe e Sonia Bruganelli, che per Alfonso Signorini è già momento di aprire il primo collegamento con la casa. Colpisce Jo Squillo che indossa un burqa per sensibilizzare sulla condizione delle donne di Kabul dopo il ritorno dei talebani al potere in Afghanistan.

Dopo il video riassunto che mostra le prime dinamiche sorte all'interno della casa, si discute e già emergono le prime differenze. Tra Miriam e Manila è evidente come non ci sia troppa simpatia, mentre Sophie nega di sentirsi presa di mira.

LA STORIA DI ALDO MONTANO - Per l'ex campione olimpico c'è una sorpresa in arrivo: la sorella, alla quale è legatissimo. Prima però c'è una clip in cui racconta la sua vicenda e scappa anche qualche lacrimuccia di commozione. Sono tutti concordi nell'elogiare la sua umanità. Viene quindi convocato in superled. Qui gli vengono mostrate le foto del nonno e del padre, anch'essi schermidori di successo. E poi si interroga sul suo futuro. Dopodiché viene invitato ad andare in giardino dove viene freezato e lì può incontrare sua sorella Alessandra.

LE EMOZIONI DI KATIA - Alfonso si ricollega con la Casa e chiede a Katia Ricciarelli di andare in mistery room. Per prima cosa Signorini la rassicura sulle condizioni del suo cane. Poi vuole parlare di una clip in cui, durante la settimana, la Ricciarelli si è raccontata nella sua verità. Il racconto degli amori importanti della sua vita, da Carreras a Pippo Baudo. A quest'ultimo manda una dedica speciale dicendogli pubblicamente un "ti voglio bene".

UN'AMICIZIA PARTICOLARE - La lente di ingrandimento ora si sposta sul rapporto speciale che si è venuto a creare tra Alex, Manuel e Aldo. I "tre moschettieri", come dice Alex Belli. Vengono chiamati tutti e tre in confessionale dove si parla di... donne. In particolare al legame tra Lulù e Manuel. Abbracci, grattini, carezze e confidenze condiscono da giorni la loro amicizia. Non viene confermato nulla, ma nemmeno negato... se sono rose... fioriranno. Manuel viene quindi lasciato dai due amici e al loro posto nel confessionale arriva Lulù. Lei dice che lo considera una persona importante, che la rende più sicura.

LO SCOMPIGLIO CREATO DA GIUCAS CASELLA E AMEDEO MANI LUNGHE - Giucas, insieme ad Alex Belli e Aldo Montano, hanno organizzato uno scherzo ad Amedeo Goria. Ainett, fintamente sotto ipnosi, deve dire di scambiarlo per Brad Pitt. Il problema è che Amedeo si è calato fin troppo nella parte, allungando un po' troppo le mani con Ainett (con la quale condivide anche il letto). Adriana Volpe dallo studio poi lo rimprovera per essersi cambiato le mutande nel letto accanto ad Ainett, invitandolo a "stare più attento" e a fare "certe cose in bagno". Non la pensa così la fidanzata di Amedeo che con un post social si è augurata che Ainett smetta di provocarlo. Nella casa questa uscita scatena una grossa risata da parte delle ragazze.

CARMEN ED ENZO PAOLO - Carmen Russo sta per avere un incontro con suo marito Enzo Paolo Turchi. In settimana Carmen ha raccontato del suo desiderio di maternità e della sua Maria, la figlia che ora ha otto anni e mezzo, arrivata con la fecondazione assistita. Tornati in studio si parla del suo rapporto con Enzo Paolo Turchi e dell'inizio del loro amore, benedetto da Raffaella Carrà, con cui Turchi ha ballato negli anni 70. Un amore che il passare degli anni non ha scalfito per nulla. Dopodiché l'incontro in giardino. Lui per prima cosa la tranquillizza su come sta la bimba e poi il loro incontro si conclude con un "Tuca Tuca" a distanza.

RAFFAELLA IN MISTERY ROOM - Alfonso le fa vedere alcune immagini della prima partecipazione al Grande Fratello e le chiede cosa sia cambiato. Lei risponde che, pur restando un po' bambina, ha dovuto affrontare alcune cose che l'hanno fatta crescere. Parla di Mario Balotelli, l'amore della sua vita. Raffaella ricorda i primi tempi, gioiosi, e i momenti brutti, quando Balotelli ruppe la loro relazione non volendo la bambina che la Fico stava aspettando. La commozione prende poi il sopravvento quando parla della sua mamma.

I TORMENTI DI TOMMASO - Nella Casa Tommaso ha parlato a lungo del suo rapporto con Valentina (naufragato a Temptation Island), ammettendo di sentire la sua mancanza e rendendosi conto di molti suoi errori. D'altro canto non crede che il loro rapporto sarebbe potuto durare alla prova del tempo. In studio i pareri si dividono.

LA RABBIA DI AMEDEO - Goria, elaborate le accuse di cui è stato oggetto poco prima, sbotta, affermando di essere stato dipinto in maniera denigratoria. La Bruganelli interviene per riaffermare che l'imbarazzo di Ainett era evidente e, proprio perché nessuno nega i discorsi alti fatti da Amedeo e la sua cultura, è un peccato che questi vengano messi in secondo piano da certi atteggiamenti un po' invadenti.

IL VERDETTO DEL TELEVOTO - Si chiude ufficialmente il televoto e ora si scoprirà chi tra Tommaso e Francesca andrà direttamente in nomination per la prossima puntata, quando ci sarà la prima eliminazione di questa edizione. Il pubblico ha deciso che a salvarsi è Francesca.

LE TRE PRINCESS - Alfonso vuole parlare con le tre principesse Selassiè. Le ragazze in questa prima settimana hanno mostrato anche un loro lato fragile, ferite del passato che ancora bruciano per un razzismo vissuto sulla propria pelle durante l'infanzia. Alfonso si dice sicuro che l'esperienza nella Casa le aiuterà ad acquistare sicurezza.

PREFERITI E NOMINATION - Alfonso legge il nome dei due vip preferiti che saranno immuni dalle nomination sono Miriana e Giucas. Adriana e Sonia invece scelgono di rendere immuni Jo e Sophie. Il primo a fare la sua nomination è Gianmaria che sceglie Davide. Manuel fa il nome di Andrea così come fa Aldo. Ultima nomination segreta spetta a Raffaella che nomina Davide.

LA FURIA DI SOLEIL - Prima di proseguire con le nomination viene dato spazio alla vicenda di Soleil e Gianmaria. La ragazza è furibonda perché il suo ex continua a parlare di lei. Lo accusa anche di essere stato uno stalker. Gianmaria si trova in mezzo a due fuochi perché dallo studio interviene Adriana accusandolo di cercare donne da copertina per apparire.

LE NOMINATION PALESI - Gli otto vip entrati nella Casa venerdì vengono chiamati nella stanza superled. Si comincia con Sami che vota Davide. Giucas nomina Nicola. Davide prende il voto anche di Sophie, mentre Miriana sceglie Nicola. Il ragazzo non restituisce il favore ma punta su Davide, così come fa Jo Squillo. Davide vota Nicola. E infine Andrea dà l'ennesimo voto per Davide. In nomination vanno quindi Tommaso e Davide.