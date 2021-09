20 settembre 2021 14:03

I modelli e le modelle della Casa salgono in passerella

Per combattere la noia i Vipponi del "Grande Fratello Vip" se le inventano tutte. Soleil, Sophie, Sami e Aldo hanno improvvisato una passerella casalinga in salotto, attraversandolo a grandi falcate e con portamento deciso. Gli influencer nella Casa, lontano dai loro amati social social, non si perdono d'animo e continuano comunque ad allenarsi con pose e sguardi a prova di selfie.