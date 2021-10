"Grande Fratello Vip", segui la decima puntata

In prima serata su Canale 5 decimo appuntamento con " Grande Fratello Vip ", condotto da Alfonso Signorini, con Adriana Volpe e Sonia Bruganelli nel ruolo di opinioniste. Due grandi ospiti a sorpresa entreranno nella Casa: i campioni Massimiliano Rosolino e Filippo Magnini. Ad accomunarli è lo straordinario talento e la passione per il nuoto, condivisa anche da uno dei protagonisti di questa edizione: Manuel.

Serata all’insegna delle emozioni per Amedeo Goria, finito in nomination con Davide Silvestri e Raffaella Fico. Prima di conoscere il verdetto del televoto, il giornalista riceverà delle sorprese.

Il bicchiere-gate - Questa settimana i Vip hanno dovuto fare i conti con un pulsantone, ma lo scatto di Soleil per premerlo ha messo a rischio un bicchiere e mandato su tutte le furie le donne di casa. La Fico però se la prende anche con il gruppo perché nessuno le dice mai nulla. In tanti la accusano poi di non chiedere mai scusa e di essere prepotente. Lei però si difende: "Quando c'è motivo lo faccio, in questo caso no".