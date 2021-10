"Grande Fratello Vip", Nicola si dichiara: "Miriana, tu mi piaci tanto"

Nella Casa del "Grande Fratello Vip" Nicola e Miriana sono sempre più vicini. Dopo il bacio galeotto tra i due non c'è stato un solo giorno in cui non si siano rivolti attenzioni particolari. E adesso sdraiati sui cuscini rossi davanti alla porta del Confessionale r abbracciati, si parlano amorevolmente. Lui a tutti i dubbi della donna risponde: “Mi piaci tanto”, sperando di convincerla una volta per tutti che davvero sta iniziando a provare dei sentimenti forti per lei e non vorrebbe vedere tutta questa diffidenza per le sue parole.