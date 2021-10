"Grande Fratello Vip 6", Manuel non ne può più di Lulù: "Fai il tuo percorso"

Nella casa del " Grande Fratello Vip 6 " dopo i vari tira e molla con Lulù , Manuel chiarisce la sua posizione. Tra alti e bassi il nuotatore e la principessa hanno raggiunto un loro equilibrio, ma Lulù non si accontenta di una semplice amicizia. Così Bortuzzo le parla: "Tu fai il tuo percorso, io faccio il mio, non forzare le cose".

La distanza di Manuel fa stare male Lucrezia che cerca continuamente attenzioni e confronti. La loro è una "relazione" finita ancora prima di cominciare, ma la ragazza vorrebbe mantenere un bel rapporto: "Voglio essere libera di abbracciarti, ok?", gli chiede.

Manuel però non è dello stesso avviso e non le nega di "sentirsi a disagio": "Viviti questa esperienza indipendentemente dalla relazione con me". Ci riusciranno?

