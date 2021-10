"Grande Fratello Vip 6", Gianmaria è confuso: Greta o Sophie?

"Io non so cosa voglio". Dentro al Casa del " Grande Fratello Vip 6 " i dubbi assalgono Gianmaria . Che si sfoga con l'amico Aldo Montano . L'imprenditore napoletano è confuso. Da una lato è legato alla fidanzata Greta che lo aspetta fuori, dall'altro sente che sta nascendo un sentimento speciale per Sophie. Chi sceglierà?

Aldo lo invita a mettersi nei panni della sua fidanzata e a cercare di comprendere il suo risentimento. Sia Aldo sia Manila lo rimproverano dopo il primo confronto con la fidanzata: "Avresti dovuto dimostrare di tenere a lei evitando un avvicinamento ad un'altra donna se la sua intenzione era quella di preservare la relazione".

"O ti comporti in un certo modo se pensi che la tua situazione fuori sia importante o non fai determinate cose", attacca Montano. la risposta non si fa attendere: "In questi giorni sono andato in confusione, prima di espormi ho bisogno di più tempo per chiarirmi le idee: non so dentro di me che cosa voglio, cosa devo dire?".

