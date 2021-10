"Grande Fratello Vip 6", tra Miriana e Nicola la cosa si fa seria: primo bacio e notte insieme

La notte nella casa del " Grande Fratello Vip 6 " porta sviluppi inaspettati... Dopo la festa per il compleanno di Manila, infatti, Nicola e Miriana si sono appartati per parlare. La situazione si è fatta decisamente intima e Mirigliani ha tentato un primo approccio. Alcuni inquilini si sono accorti della situazione e hanno iniziato a intonare "bacio, bacio" e... il bacio è arrivato!

E pensare che il discorso tra i due era iniziato proprio in tutt'altra direzione. Infatti la Trevisan aveva voluto indagare sull'eventuale interesse che il ragazzo ha nei confronti di Soleil ma anche verso le altre donne presenti all’interno della Casa. Probabilmente pura tattica per capire se l'interesse era in realtà nei suoi confronti.

E Nicola non si è tirato indietro: appena Le luci nella Casa si sono spente, ne ha approfittato per abbracciare Miriana e lei non ha affatto rifiutato l'approccio. Ma la cosa non è passata inosservata agli altri concorrenti presenti nella stanza. Prima hanno sbirciato per capire cosa stava accadendo, poi sono andati a chiamare gli altri. Il momento intimo è diventato così di dominio pubblico, ma allo stesso tempo c'è stata la scusa per dare un'accelerata alle cose. Infatti tutti si sono messi a intonare "bacio, bacio", e il primo bacio tra Nicola e Miriana è così arrivato.

Primo di una lunga serie, perché i due sembrano ben presto averci preso gusto. Al punto che Aldo, con l’aiuto degli altri, ha pensato bene di creare una capanna per loro tra i divani. A questo punto Nicola ha cercato di convincere Miriana a passare l’intera notte insieme. Dopo un attimo di titubanza, lei ha accettato e così i due hanno passato l'intera notte insieme teneramente abbracciati...