"Grande Fratello Vip 6", festa grande per il compleanno di Manila

Come tutti i sabati sera nella casa del " Grande Fratello Vip 6 " è il momento della festa . Ma questa volta l'occasione è speciale. Il party che va in scena è infatti per celebrare il compleanno di Manila Nazzaro . Una festa a sorpresa per l'ex Miss Italia che, dopo essere stata chiama apposta in confessionale, una volta uscita si trova di fronte a cartelloni pieni di dediche.

Decisamente una festa coi fiocchi, con tagliatelle fatte in casa preparate da Aldo e Carmen per cena e poi via alle danze, con musica a volontà messa dalla dj Jo Squillo. La sorpresa per Manila è scattata alla mezzanotte. Richiamata in confessionale appositamente per dar modo ai compagni di preparare tutto, una volta uscita non ha trovato nessuno.

La Nazzaro, con sguardo di una che già sapeva cosa si stesse architettando, si è messa a cercarli per le varie stanze. E quando è passata davanti ai vetri della Glass Room, dove i compagni si erano nascosti, questi hanno iniziato a intonare la canzone d'auguri rivolti a una Manila travolta da lacrime di gioia. E i festeggiamenti sono partiti...