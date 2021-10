"Grande Fratello Vip 6": Jo delusa da Sophie: "La tua nomination mi ha ferita molto"

Dopo l'uscita di Samy nella Casa del “ Grande Fratello Vip ” si fanno i conti con le nuove nomination, tra delusioni e tradimenti. Pur non essendo finita al televoto, la più risentita è Jo Squillo, che non ha mandato giù la "coltellata" di Sophie Codegoni. Subito dopo la puntata le due donne ne approfittano per chiarirsi ma la delusione della conduttrice non sembra consentire una vera riappacificazione.

La modella le spiega di aver avvertito un certo astio da parte sua negli ultimi giorni, soprattutto in alcune occasioni in cui la ricerca di contatto da parte sua è caduta nel vuoto. Era inoltre convinta che il suo voto sarebbe andato perso e che Jo non sarebbe andata al televoto (cosa che in effetti non è avvenuta). "Non dire così che manchi d'intelligenza. Comunque ferisce, soprattutto se arriva da una sorella alla quale tengo molto" replica in modo schietto Jo.

Giù di morale per la discussione, la Codegoni confessa a Miriana di stimare molto la conduttrice e di non sentirsi incoerente per averla nominata. Inoltre non ritiene corretto votare gli uomini soltanto in nome di una fantomatica solidarietà femminile: "Va bene questa cosa che siamo tutte sorelle, ma se non vi posso nominare perché siamo tutte sorelle allora giochiamo a uomini contro donne".

