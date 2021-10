"Grande Fratello Vip", Gianmaria vacilla sulla fidanzata Greta: "Non mi ha rassicurato, non si è messa nei miei panni"

Confidenze e ripensamenti nella Casa del "Grande Fratello Vip" . Un Gianmaria molto risentito, trova un momento per confidarsi con Miriana, oramai la sua spalla di fiducia. “Non si è nemmeno messa un attimo nei miei panni, col pensiero che se mi dai mezza informazione qua dentro cosa poteva scatenare”, dice demoralizzato l'imprenditore e Miriana riconosce nelle parole del ragazzo il rammarico di non essersi sentito rassicurato.



“Mi sono talmente fatto tanto male i primi giorni, che sono diventato immune al dolore. Ho chiesto scusa e mi dispiace ma non mi fregava più niente di quello che dicevano gli altri. Poi è venuta Greta, poi mia mamma e ho iniziato a ritrovarmi nel dolore”.

Il ragazzo, a distanza di tempo da tutti i fatti che, fino ad ora, lo hanno visto protagonista durante il suo percorso dentro la Casa, solo ora inizia ad avere maggiore consapevolezza di ciò che lo circonda e soprattutto su quali pensieri soffermarsi. “Oggi ti sento meno legato a Greta. Hai bisogno di un chiarimento sennò parti per i tuoi viaggi mentali. Oggi è perché non mi hai capito avevo bisogno di te. Avevi bisogno di una rassicurazione”.

Aggiunge, immerso nei suoi dubbi ma intento a cercare una soluzione: “Almeno un come stai”.