Al "Grande Fratello Vip 6" le donne in ansia per la principessa Lulù

La storia d'amore tormentata tra Manuel e Lucrezia sta tenendo banco dentro la Casa del " Grande Fratello Vip 6 ". Dopo l'iniziale passione, ora il ragazzo sembra essersi frenato con lei e Lucrezia ne soffre molto. In suo soccorso si radunano tutte le donne di Casa, per aiutarla ad affrontare il problema.

Samy, Jo, Francesca, Raffaella, Manila, Clarissa e Ainett si siedono tutte insieme nel lettone con lei per consigliarla in un momento così difficile. Lulù, infatti, si è attaccata moltissimo a Manuel ma lui negli ultimi tempi ha preso le distanze.

Secondo Clarissa, Manuel dovrebbe essere più chiaro, scegliendo definitivamente con chi dormire e chiarendo le proprie intenzioni con la sorella, che soffre a causa della mancanza di attenzioni da parte sua. Anche Manila è in pensiero per la coppia: "Noi vediamo arretrare Manuel rispetto ai primi giorni e tu stai sempre più male. Vogliamo capire come poterti aiutare".

Jo spezza una lancia in favore del ragazzo, spiegando a Lulù che "lui ha delle problematiche da affrontare che noi non possiamo nemmeno immaginare", mentre per Ainett dovrebbe essere maggiormente comprensiva: "Non gira tutto intorno a te".

L'unico che può fare chiarezza è naturalmente Manuel, che poco dopo la raggiunge. ll ragazzo ci tiene a spiegare che ha una serie di esigenze, soprattutto in fatto di riposo, che a volte non gli permettono di darle le attenzione di cui ha bisogno: "A volte sento che se mi sbilancio di più poi fingerei". Nonostante le divergenze la discussione si conclude con un bacio...

TI POTREBBE INTERESSARE: