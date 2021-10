Al "Grande Fratello Vip 6" Nicola attratto da Soleil: "Mi fa stare bene"

Al " Grande Fratello Vip 6 " il trio di amici formato da Soleil, Davide e Nicola cambia gli equilibri. Il figlio di Patrizia Mirigliani ha infatti confidato a Silvestri di provare qualcosa per la bella influencer. "Mi piace molto, quando sto con lei sto bene. Ho veramente voglia di abbracciarla", confessa il ragazzo. Per il momento, però, non vuole dichiararsi per paura di un rifiuto.

Secondo Davide, invece, dovrebbe provare ad abbracciarla o darle maggiori attenzioni per capire se il suo interesse è ricambiato o meno. Nicola è molto dubbioso perché teme di rovinare la convivenza e andare incontro a giorni molto dolorosi. "Fossimo fuori sarebbe diverso, ma qui la vedi 24 ore su 24, se una persona ti piace e lei non ti vuole è brutto. Non voglio fare qualcosa di sbagliato".

Secondo il parere dell'amico restare con il dubbio è ancora peggio e lo incoraggia quindi a far capire le proprie intenzioni a Soleil. Per scherzo lo invita a inviarle un bigliettino con scritto: “Ti vuoi mettere insieme a me?”, proprio come si fa da ragazzini a scuola. Nicola preferisce non dire nulla per ora e ammette di aver fatto poche volte il primo passo con le donne... per Soleil farà un'eccezione?

TI POTREBBE INTERESSARE: