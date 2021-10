"Grande Fratello Vip": segui la settima puntata 

In prima serata su Canale 5 nuovo appuntamento con "Grande Fratello Vip" condotto da Alfonso Signorini, con Adriana Volpe e Sonia Bruganelli nel ruolo di opinioniste. Dopo quanto accaduto nella scorsa puntata, Soleil Sorge continua a essere al centro dell’attenzione della Casa. Il gruppo continua a mettere in discussione l’atteggiamento della ragazza: se da un lato c’è chi riconosce un cambiamento in positivo e crede nel suo pentimento, dall’altro c’è invece chi, come Ainett Stephens, nutre molti dubbi sulla personalità eccentrica della coinquilina. Amedeo Goria, Davide Silvestri, Nicola Pisu e Samy Youssef sono finiti in nomination: quale sarà il verdetto del televoto?