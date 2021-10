"Grande Fratello Vip": i gruppi organizzano le strategie per la puntata

Le alelanze e gli accordi per le nomination sono un classico del "Grande Fratello Vip" e questa edizione non fa eccezione. In vista della putata di questa sera c'è chi, infatti, non ha altri pensieri. Si tratta di Soleil, Nicola e Davide che a poche ore dalla diretta discutono su quale sia la mgliore strategia da adottare per restare in gioco.