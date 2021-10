"Grande Fratello Vip 6", segui la puntata in diretta

Nuovo appuntamento con " Grande Fratello Vip 6 ". Mentre fuori dalla Casa la storia famigliare dei Selassié è al centro del dibattito mediatico nel corso della puntata si cercherà di far luce su quanto sta accadendo, Lucrezia, Jessica e Clarissa intanto vivono serenamente la loro quotidianità insieme agli altri concorrenti. Aldo Montano è rientrato nel loft di Cinecittà. Chi lascerà il reality tra Andrea Casalino , Gianmaria Antinolfi e Nicola Pisu ?

IL CASO BRUGANELLI-MAGALLI-VOLPE - Alfonso Signorini apre la puntata parlando del caso Bruganelli-Magalli-Volpe. "Giancarlo è andato a Verissimo e ha raccontato che la foto era una provocazione e che l'hai voluta tu", attacca Signorini indicando la Bruganelli che si difende: "Ne sta approfittando, non mi sembra che fosse previsto come ospite a Verissimo... ha voluto dire la sua". Adriana però le ricorda che nella sua prima versione Sonia aveva giurato che di lei non si era parlato. La Volpe così invoca l'arrivo di Emilio Fede. "Alludi a che figuraccia!", interviene subito Alfonso. Sonia è stata "sbugiardata".