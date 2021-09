Grande Fratello Vip, Ainett: "Soleil ci ha dato delle scimmie, non gliela faccio passare"

E' alta la tensione nella casa del " Grande Fratello Vip 6 ", e al centro delle discussioni, tanto per cambiare c'è Soleil . Durante un'animata discussione tra Alex , Samy e Ainett , la ragazza si è intromessa prendendo parte e appellando gli altri inquilini con termini come "ignoranti" e "scimmie". Il giorno dopo Ainett torna sulla cosa: "L'hanno sentita tutti - dice parlando con Alex -, questa non gliela faccio passare".

La scintilla è partita da una lite scoppiata mercoledì sera tra Samy e Alex, per futili motivi. Nella discussione decisamente accesa entrano anche Ainett e Soleil. Quest'ultima in particolar modo si lamenta dei toni di voce troppo alti e invita gli altri ad abbassarli definendoli "scimmie". Discutendo poi a sua volta con Samy, che l'accusa di essere la prima a parlare sopra a tutti, Soleil ribatte definendolo ignorante. La serata prosegue e la discussione tiene banco, con il gruppo che si divide, tra chi dà ragione all'uno e chi all'altro.

Ma il mattino dopo qualcuno non ha smaltito la rabbia. In particolare Ainett, che sembra essere rimasta colpita più di altri dalle parole usate da Soleil. Intanto, parlando con Alex, si lamenta del fatto che si sia intromessa ("Quello che è successo fra noi tre ieri comunque con il senno il del poi lo avremmo risolto") e poi torna su quanto sentito. "Arrivare a chiamare delle persone ignoranti, dire che non sai mettere i verbi insieme, definire delle scimmie mi sembra veramente eccessivo" dice mentre Alex, che non si era accorto di nulla, sembra scioccato. "Lo hanno sentito tutti - continua Ainett che promette battaglia -. E non gliela faccio passare". Un nuovo fronte di scontro si è aperto...