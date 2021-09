"Grande Fratello Vip", tra Lulù e Manuel si mette di mezzo Sophie

Le principesse conquistano la Casa

In giardino, insieme ad Amedeo e Miriana, Lucrezia non riesce a trattenere le lacrime. "Non voglio parlare che poi fanno le clip in puntata!", chiarisce subito. "Molte persone non sanno cosa ho vissuto nella vita. Non sanno niente di me e quindi non accetto certi comportamenti".

Manuel si accorge del suo stato d'animo e la invita per un confronto, insieme a Clarissa. Lucrezia gli rivela di esserci rimasta male del fatto che lui abbia dato la coroncina utilizzata per l’attività a Sophie, invece che a lei. Le principesse gli elencano poi una serie di attenzioni che la Codegoni avrebbe avuto nei suoi confronti. "Le persone devono stare al loro posto", sentenziano alla fine.

Lo sportivo però non vede malizia da parte di Sophie e anche la sua gentilezza non dovrebbe essere fraintesa. Lucrezia è convinta della sua buonafede, ma lo avverte: "Tu sei troppo gentile, un altro uomo non darebbe tutte queste attenzioni. Devi capirlo, sei troppo ingenuo. Io ho bisogno di attenzioni e sicurezze, le voglio solo per me. Non voglio che ci siano anche per altre persone".

Manuel sembra essere molto infastidito dalle parole di Lulù e chiede di andarsene, ma la ragazza lo trattiene. Dopo averla tranquillizzata, però, esprime in modo chiaro il suo pensiero: "Per i problemi che ho io, queste cose non mi interessano. Posso perdere tempo della mia vita dietro str*** dopo quello che mi è successo? Io non cammino più, non ho una vita. Per questo tu devi stare tranquilla".

