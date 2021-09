"Grande Fratello Vip", Gianmaria crolla e scoppia a piangere tra le braccia di Soleil

Nella Casa del Grande Fratello Vip Gianmaria è in crisi e in un momento di forte sconforto e fragilità viene consolato da Soleil. Dopo il loro chiarimento e la conversazione sulla sua fidanzata, l'imprenditore chiede alla modella e influencer di appoggiarlo maggiormente e di non mettergli ulteriori dubbi riguardo a Greta: “Ti prego, sorreggimi nelle mie idee e nei miei pensieri. Io credo in lei”.

Soleil, nel tentativo di aiutarlo e di farlo stare meglio, cerca di mostrargli il lato positivo della situazione, spiegandogli quanto sia stato bello il fatto che Greta sia andata a scontrarsi con lei consapevole del suo carattere molto forte per cercare di tutelarlo e difenderlo.

“Ho bisogno di forza” dice Gianmaria, visibilmente provato da quanto accaduto ieri sera durante la puntata. Soleil, rendendosi conto del momento di difficoltà che sta vivendo l’imprenditore gli consiglia di non lasciarsi sopraffare dai pensieri relativi alla vita fuori dalla Casa, e di concentrarsi invece sul suo percorso: “Non focalizzarti sull’esterno, perché ti fa vivere male”.

Le emozioni e la tensione prendono il sopravvento e Gianmaria scoppia in un pianto disperato, consolato da un affettuoso abbraccio di Soleil. Il ragazzo spiega che ieri avrebbe voluto lasciare il gioco ma che, per non sembrare debole agli occhi della sua fidanzata che gli ha chiesto di restare e dimostrare chi è davvero, ha scelto di non farlo. Soleil cerca di consolare il ragazzo dimostrandogli che non esiste una scelta migliore dell’altra e che sia la scelta di rimanere che quella di lasciare la casa potevano essere giudicate positivamente o negativamente a seconda dei punti di vista.

Grazie alle parole di Soleil, Gianmaria sembra stare meglio. Deciderà di restare nella Casa?