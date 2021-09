"Grande Fratello Vip 6", Soleil: "Gianmaria mi sposerebbe anche domani"

Al " Grande Fratello Vip " Soleil è convinta che Gianmaria sia ancora innamorato di lei. Tanto che quando Amedeo Goria glielo fa notare la ragazza non esita e risponde: "Mi sposerebbe domani se io volessi questo. Se non ci fosse questa situazione e io volessi stare con lui non vedrebbe l’ora ci metto la mano sul fuoco".

Soleil parla di Greta, la fidanzata di Gianmaria che è intervenuta in puntata per un confronto: “Nonostante tutto mi sono sentita in protezione verso Gianmaria. Questa è una falsa, non me la racconta giusta.”.

La modella confessa di nuovo che appena è entrata nella Casa "provava un affetto per Gianmaria" e che lui "non avrebbe dovuto comportarsi come poi ha fatto".

